TSV 1860: So läuft's bei den Ex-Löwen Dennis Dressel, Richard Neudecker und Co.

Während die ehemaligen 1860-Spieler Dennis Dressel, Richard Neudecker und Stephan Salger in unterschiedlichsten Ligen gesetzt sind, strebt Merveille Biankadi wohl einen Wechsel aus Heidenheim an. Ein Überblick.

München - "Richard Neudecker war der Mann des Spiels" – solche Schlagzeilen hätten in der vergangenen Saison noch Jubelschreie auf Giesings Höhen ausgelöst, mittlerweile wohl eher weniger.

Der Ex-Löwe, seit dieser Spielzeit in Diensten von Ligarivale 1. FC Saarbrücken, hatte vergangenes Wochenende am Punktgewinn der Saarländer gegen den VfL Osnabrück (2:2) maßgeblichen Anteil.

Neudecker feiert seinen Debüt-Treffer für Saarbrücken

Zuerst brachte der 25-Jährige, der zuletzt zwei Jahre für 1860 auflief, den FCS mit seinem Debüt-Tor in Führung. Später bereitete der gebürtige Altöttinger das zwischenzeitliche 2:1 der Saarländer vor. Neudecker, der vier der sechs Saisonspiele über die volle Distanz absolvierte, ist ein wichtiger Bestandteil in den Planungen von Trainer Uwe Koschinat. Saarbrücken, neben 1860 das noch einzige ungeschlagene Team in der 3. Liga, hat derzeit als Tabellenvierter vier Zähler Rückstand auf die Löwen.

Ebenfalls absolut gesetzt und sogar noch in einer Liga höher, ist Dennis Dressel bei Hansa Rostock. Der 23-Jährige verpasste für den Zweitligisten in Liga und Pokal noch keine einzige Minute. Seinen ersten Hansa-Scorerpunkt sammelte der Mittelfeldspieler, der sämtliche Jugendmannschaften beim TSV 1860 durchlief, beim 2:0-Heimsieg gegen den FC St. Pauli. Mit drei Siegen aus sechs Spielen liegt Rostock im Tabellenmittelfeld der Liga.

Salger Anführer in Köln, Biankadi vor Heidenheim-Abschied

Auch Stephan Salger, der zuletzt zwei Jahre Sechzigs Abwehrchef war, hat seinen Stammplatz bei seinem neuen Verein sicher. Der 32-Jährige, den es aus privaten Gründen zurück in die Heimat zog, ist in der Defensive der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln unumstrittene Stammkraft. Salger durfte die Kölner bereits als Kapitän auf den Platz führen. Mit vier Zählern aus fünf Spielen belegt die Reserve des Bundesliga-Klubs derzeit allerdings einen Abstiegsplatz.

Nach zwei Jahren Leihe beim TSV 1860 ist Merveille Biankadi im Sommer zum 1. FC Heidenheim zurückgekehrt. Dort hält er sich aktuell mit einem individuellen Trainingsprogramm fit. Der 27-Jährige und der Zweitligist streben noch in dieser Transferperiode einen Wechsel an. In Heidenheim hat der Offensivspieler trotz Vertrag bis 2023 wohl keine Zukunft mehr.