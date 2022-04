Kein Abschied vor dem Aufstieg? 1860-Trainer Michael Köllner will nichts garantieren

Auch dank Michael Köllner durften der TSV 1860 und seine Fans in den vergangenen beiden Jahren von der Rückkehr in die 2. Bundesliga träumen. An einen Aufstieg will er seinen Verbleib aber nicht knüpfen: "Es gibt immer wieder Anfragen."

Michael Köllner ist seit November 2019 Trainer des TSV 1860. © IMAGO / Ulrich Wagner