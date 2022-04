Kommender Gegner des TSV 1860: SC Freiburg II verpatzt Generalprobe gegen Halle

Die Generalprobe vor dem Spiel am Sonntag gegen den TSV 1860 ist missglückt. Der SC Freiburg II hat das Nachholspiel am Mittwochabend beim Halleschen FC verloren.

München – Am Sonntag (13 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) sind die Löwen zu Gast beim SC Freiburg II und wollen nach zuletzt nur einem Punkt aus zwei Spielen endlich wieder gewinnen. Am Dienstag nahm der TSV 1860 nach dem 1:1 am Samstag gegen Saarbrücken die Vorbereitung auf die Partie am Sonntag auf.

Gegner Freiburg hingegen richtet den Blick erst seit Donnerstag auf die Sechzger, denn am Mittwochabend stand noch ein Nachholspiel gegen den Halleschen FC an. Und die Generalprobe missglückte! Bei den Hallensern verloren die Freiburger durch das Tor von Elias Huth in der 58. Minute mit 0:1.

Freiburgs Trainer vor 1860-Spiel: "Habe ein gutes Gefühl für das Wochenende"

"Wir haben unsere Chancen leider nicht gemacht, wir müssen im letzten Drittel sauberer sein. Wenn du in Halle so auftrittst, wirst du dich demnächst belohnen. Ich habe ein gutes Gefühl für das Wochenende", sagte Freiburgs Trainer Thomas Stamm nach der Partie bei "Magenta Sport" über die Leistung seiner Freiburger, die aktuell auf Platz zehn der 3. Liga liegen.

Die Löwen reisen ebenfalls hoch motiviert in den Schwarzwald und hoffen durch einen Sieg näher an die Aufstiegsplätze heranrutschen zu können. Sechs Spieltage vor Saisonende haben die fünftplatzierten Löwen sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. Die drittplatzierten Braunschweiger sind aber noch einmal spielfrei. "Wir werden am Samstag in Freiburg wieder Gas geben und versuchen, dort die drei Punkte zu holen", gab sich Fabian Greilinger zuletzt kämpferisch.