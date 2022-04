Testspiele, Trainingslager und Saisonstart: Der Sommer-Fahrplan des TSV 1860

Die Saison 2021/22 ist noch nicht einmal beendet, da laufen die Planungen für die kommende Spielzeit beim TSV 1860 bereits auf Hochtouren. Ein Überblick.

Wie in den vergangenen Jahren wird der TSV 1860 auch diesen Sommer wieder sein Trainingslager in Windischgarsten (Oberösterreich) absolvieren.

München – In der 3. Liga beginnt allmählich die Crunch-Time im Saisonendspurt, da wird im Hintergrund bereits für die kommende Spielzeit geplant – und die verlaufen beim TSV 1860 zweigleisig. Sechs Spieltage vor Schluss kämpfen die Löwen immer noch um den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Egal ob im Fußball-Unterhaus oder ein weiteres Jahr in der Drittklassigkeit, die ersten Fixpunkte für die Sommervorbereitung stehen bereits fest. Das erste Testspiel ist für den 19. Juni gegen den TSV Waldkirchen terminiert, es folgt eine Englische Woche mit zwei weiteren Vorbereitungsspielen: Am 22. Juni treffen die Sechzger auf den SV Aschau und am 26. Juni geht es für die Mannschaft von Michael Köllner gegen die SG Schönau.

TSV 1860 reist erneut ins Trainingslager nach Windischgarsten

Die Vorbereitung wird überwiegend in München absolviert, wie in den vergangenen Jahren fährt der Tross allerdings für ein sechstägiges Trainingslager nach Windischgarsten in Oberösterreich. Dieses findet erneut im Hotel Dilly statt und ist vom 1. bis zum 7. Juli terminiert.

Dort soll der letzte Feinschliff vor dem Saisonstart erfolgen, der entweder von 15. bis zum 17. Juli in der 2. Bundesliga erfolgen wird, oder eine Woche später vom 22. bis zum 25. Juli in Deutschlands dritthöchster Spielklasse.

Der Sommer-Fahrplan des TSV 1860 im Überblick: