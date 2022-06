Fix: Richard Neudecker wechselt vom TSV 1860 zum 1. FC Saarbrücken

Richard Neudecker hat einen neuen Klub gefunden. Der Spielmacher verlässt den TSV 1860 im Sommer nach Vertragsablauf und schließt sich dem 1. FC Saarbrücken an.

München/Saarbrücken - Es hatte sich bereits angedeutet, jetzt ist es fix: Richard Neudecker wird künftig für den 1. FC Saarbrücken auflaufen. Das teilte der Klub am Freitag mit.

"Wir sind bei der Suche nach einer weiteren Verstärkung fündig geworden. Richard ist ein sehr dynamischer und torgefährlicher Mittelfeldspieler, der sich immer voll und ganz in den Dienst der Mannschaft stellt. Wir sind froh, dass wir ihn von einem Wechsel nach Saarbrücken überzeugen konnten", sagt FCS-Sportdirektor Jürgen Luginger zum Transfer.

Richard Neudecker: "Es war Zeit für einen Tapetenwechsel"

Neudecker war vor zwei Jahren von VVV Venlo zum TSV 1860 gewechselt und zählte unter Trainer Michael Köllner zum Stammpersonal. Während seiner beiden Jahre absolvierte er 66 Ligaspiele und war dabei an 25 Treffern beteiligt (zwölf Tore, 13 Vorlagen). Sein Vertrag bei den Münchnern läuft am 30. Juni aus, er ist also ablösefrei.

"Ich war gern ein Löwe, aber es war jetzt Zeit für einen Tapetenwechsel und den nächsten Schritt in meiner Karriere", begründet der gebürtige Altöttinger seine Entscheidung. "Der FCS ist ein sehr ambitionierter Verein mit klarer Zielsetzung und großem Fanpotenzial. Die Gespräche mit Trainer Uwe Koschinat sowie Jürgen Luginger waren konzeptionell überzeugend und sehr harmonisch. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Resonanz bei den Fans", so Neudecker weiter.