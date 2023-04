Karriereende von Stefan Lex: Nach Wohnmobil-Trip zurück an die Grünwalder Straße

Mit seinem sechsten Saisontor setzte Stefan Lex beim 2:0-Sieg des TSV 1860 gegen die SpVgg Bayreuth den Schlusspunkt. Nach der Partie gegen die Franken gab der Löwen-Angreifer Einblicke in die Zeit nach seiner Karriere.

München - Unter der Woche verkündete er noch sein Karriereende, im Spiel gegen Bayreuth (2:0) besiegelte er als Joker den 14. Sieg des TSV 1860 in dieser Spielzeit. Die Rede ist von Stefan Lex.

1860-Kapitän Stefan Lex über Karriereende: "Wollte erhobenen Hauptes aufhören"

Nach der Partie gegen den Tabellenachtzehnten blieb der Löwen-Kapitän dennoch bescheiden. "Ich glaube es war ein schweres Spiel. Wir haben einige Chancen zugelassen, aber im Moment ist das Spielglück auf unserer Seite", erklärte Lex, der nur noch fünf Spiele für den TSV 1860 bestreiten wird.

Eine Erklärung, wieso der 33-Jährige seine Karriere nach der Saison beenden wird, lieferte Lex auch: "Ich wollte erhobenen Hauptes aufhören können und nicht immer nur mitgeschleppt werden." Ein weiterer Grund für den Kapitän der Münchner war, dass er sich in dieser Saison durch den Negativlauf zu oft ärgern musste, sodass er nicht mehr den Spaß verspürt habe, weiterzumachen.

Mitspieler werden ihren Kapitän vermissen

Dennoch geht Lex mit einem guten Gefühl in seine Abschiedstournee beim TSV 1860: "Ich freue mich auf jedes Spiel, aber je später, desto emotionaler wird es dann wahrscheinlich."

Vor allem seine Teamkameraden werden den Löwen-Kapitän vermissen. "Es ist schade für uns", sagte Niklas Lang über das Karriereende von Lex. Dennoch gönnt der Verteidiger dem 33-Jährigen den Ruhestand.

Lex will nach der Saison mit dem Wohnmobil nach Kroatien und Italien fahren

Auch Torhüter Marco Hiller hatte wohltuende Worte für seinen Spielführer übrig: "Ich denke, der Lexi hat es sich verdient. Er hat hier lange für und mit dem Verein gelitten." Im selben Atemzug fügte der Gröbenzeller hinzu: "Ich denke, dass wir ihn noch oft sehen werden, wenn er aufhört."

Wünschen Kapitän Stefan Lex nur das Beste: Die Sechzig-Kicker um Marco Hiller. © imago/kolbert-press

Damit spielte Hiller auf die Zukunft von Lex an. Der 33-Jährige wird nämlich im Herbst, nachdem er eine Reise mit seinem Wohnmobil nach Kroatien und Italien gemacht hat, zurück an die Grünwalder Straße kehren. In welcher Funktion ist allerdings noch unklar.