Noten zu TSV 1860 gegen SpVgg Bayreuth: Wappen-Knutscher Lex sticht als Joker – auch Hiller überzeugt

Der TSV 1860 setzt sich im bayerischen Derby mit 2:0 durch und feiert den dritten Sieg aus den vergangenen vier Spielen. Die Noten für die Löwen.

München - Nächster Sieg für den TSV 1860! Am Samstagnachmittag setzten sich die Löwen im bayerischen Derby gegen die SpVgg Bayreuth mit 2:0 durch. Steffen Eder brachte die Münchner in der 9. Minute mit einem Eigentor in Führung, Kapitän Stefan Lex sorgte in der 80. Minute für den 2:0-Endstand.

Die Noten für den TSV 1860:

MARCO HILLER - NOTE 2: Aufmerksamer Rückhalt. Bei einem Lattenknaller nur Zuschauer, dafür fischte er später einen sehenswerten Ziereis-Schlenzer und einige weitere Dinger heraus.

LEANDRO MORGALLA - NOTE 3: Defensiv zumeist stabil. Wieder viel unterwegs am rechten Flügel. Ordentliche Leistung.

NIKLAS LANG - NOTE 3: Scheint seinen Platz nach monatelanger Reservistenrolle endgültig gefunden zu haben. Erneut kampfstark und solide.

JESPER VERLAAT - NOTE 3: In Abwesenheit von Kapitän Lex der Spielführer – ein Signal für kommende Saison? Behielt hinten zumeist die Oberhand.

Wörl unauffällig, Boyamba diesmal ohne Impulse

PHILLIPP STEINHARDT - NOTE 3: Hielt Bayreuths Pfeile zuverlässig vom Tor weg, wenngleich es ein, zwei Ausnahmen gab.

QUIRIN MOLL - NOTE 4: Phasenweise trieb er das Spiel der Giesinger gut voran, teils ließ er die Gäste in der Zentrale etwas zu viel walten.

MARIUS WÖRL - NOTE 3: Der Junglöwe mit einem etwas unauffälligeren Spiel. Ließ den Ball öfter gut laufen, lief aber auch hinterher.

JOSEPH BOYAMBA - NOTE 4: Ziemlich abgemeldet im ersten Durchgang. Nach dem Seitenwechsel aktiver, aber dennoch ohne große Impulse.

ALBION VRENEZI - NOTE 3: Wie so oft ein Aktivposten. Vergab frei vor dem Tor, vielleicht etwas überrascht. Nahm sich aber auch einige Auszeiten.

Vollblut-Löwe Lex trifft und küsst das Wappen

MERIS SKENDEROVIC - NOTE 3: Starke Einzelaktion fast zum 2:0. Bereitete zwei halbwegs gefährliche Torraumszenen vor, verpasste aber das Timing, als er hätte Vrenezi schicken können (45.). Vergab nach der Pause noch zweimal knapp.

MARCEL BÄR - NOTE 3: Sechzigs Führung ging, wenngleich sehr glücklich, auf seine Kappe: Er flankte vor der Bayreuther Slapstick-Einlage vor das Tor. Später mustergültiger Vorbereiter für Skenderovic, der das 2:0 vergab. Dazwischen eher blass.

STEFAN LEX - NOTE 2: Kürzlich das Karriereende erklärt, nun erstmal draußen. Kam aber nach gut einer Stunde, hämmerte ihn rein und küsste sein Wappen. Der Mann liebt seine Löwen.

RAPHAEL HOLZHAUSER, FABIAN GREILINGER und MARTIN KOBYLANSKI kamen zu spät für eine Bewertung.