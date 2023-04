1860-Trainer Jacobacci spricht über seine Ziele und Wünsche auf dem Transfermarkt

Die Saison 2022/23 neigt sich langsam dem Ende zu. Während der TSV 1860 sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Abstiegskampf keine Rolle spielt, richtet sich der Blick der Verantwortlichen bereits auf die nächste Saison. Bei 13 auslaufenden Verträgen wird der Sommer eine spannende Angelegenheit.

München - Wie sieht der Kader des TSV 1860 in der Saison 2023/24 aus? Nach der eingetüteten Vertragsverlängerung von Trainer Maurizio Jacobacci arbeitet Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel fieberhaft daran, trotz der geplanten Etatkürzung von über anderthalb Millionen Euro eine schlagkräftige Truppe aufzustellen.

TSV 1860: Einige Fragezeichen über Giesings Höhen

Doch wie soll die aussehen? "Viele Verträge laufen aus, manche laufen weiter. Das müssen wir respektieren. Wir müssen schauen, die richtigen Schlüsse zu ziehen", sagte Jacobacci am Freitagmittag auf der Pressekonferenz vor dem anstehenden Spiel gegen Bayreuth (Samstag, 14 Uhr/ MagentaSport und im AZ-Liveticker) zunächst vage, um auf AZ-Nachfrage über seine Leistungsträger Joseph Boyamba und Marius Wörl konkreter zu werden: "Wir werden sehen, in den nächsten Tagen – ich hoffe nicht Wochen – dass wir gewisse Dinge intern ansprechen und den Schritt machen können, diese Spieler, die für uns interessant sind, auch weiter zu verpflichten." Auch Yannick Deichmann zählt nach AZ-Informationen in diese Kategorie.

Saison-Endspurt ohne Ziele? Von wegen! Die Löwen um Trainer Maurizio Jacobacci haben sich für die verbleibenden Spiele noch eine Menge vorgenommen. © sampics/Augenklick

Wichtiger Transfersommer steht bevor – vielleicht auch mit Neuzugängen aus der Schweiz?

Zudem hoffe der gebürtige Berner mit italienischen Wurzeln auf mehrere Transfers, die einschlagen: "Wir wissen auch, wie wichtig die Transfers sind." Man dürfe "keinen tätigen, der nicht die Früchte bringt, die man sich erhofft", so der 60-Jährige weiter. Interessant: Jacobacci kann sich auch Neuzugänge aus seiner Wahlheimat vorstellen, in der er bestens vernetzt sei: "Die Schweizer Mentalität passt nach Deutschland. Man hat es etwa bei Stephane Chapuisat oder den Yakin-Brüdern gesehen."

Chapuisat gilt als BVB-Legende, Murat und Hakan Yakin sind einst beide unter anderem für den VfB Stuttgart aufgelaufen. Die Löwen hoffen nun also, dass sie einen etwas kleineren Fisch nach Giesing locken können: "Wir werden uns sicher am Schweizer Markt das ein oder andere anschauen."

Jacobacci will nach Vertragsverlängerung im zweiten Jahr angreifen!

Über seine eigene Vertragsverlängerung sagte der gebürtige Berner mit italienischen Wurzeln: "Ich bin glücklich, dass ich da weiterarbeiten darf bei 1860 München. Ich werde versuchen, alles dafür zu tun, das Vertrauen, das in mich gesteckt wurde, mit Leistung und Resultaten zurückzuzahlen, das ist ganz klar."

Günther Gorenzel (li.) und Maurizio Jacobacci bei der Vertragsunterschrift. © TSV 1860

Am besten mit Boyamba, Wörl – und vielleicht auch dem ein oder anderen Schweizer Kicker.