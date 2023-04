TSV 1860-Kapitän Stefan Lex verkündet Karriereende

Lange haben die Fans des TSV 1860 München gehofft, dass Kapitän Stefan Lex noch ein Jahr dranhängt. Nun hat der 33-Jährige aber einen Schlussstrich gezogen und wird seine Karriere nach Abschluss der Saison 2022/23 beenden. Dem Verein will er dennoch erhalten bleiben.

Hängt im Sommer die Schuhe an den Nagel: Stefan Lex, Kapitän des TSV 1860 München.

München - Es hatte sich schon angedeutet, nun ist es offiziell: Stefan Lex, Kapitän des TSV 1860 München, beendet zum Saisonende seine Karriere. Dies bestätigte der gebürtige Erdinger auf dem vereinseigenen Youtube-Kanal "Löwen-TV".

"Ich habe es mir lange offen gelassen, aber der Verein braucht irgendwann Klarheit und die habe ich vor ein paar Wochen geschaffen", so der Noch-Anführer des Löwenrudels. "Es kommt kein weiteres Jahr dazu."

Profi mit 24: TSV 1860-Kapitän Lex zufrieden mit Karriere

Auf seine Karriere blickt Lex, der erst mit 24 Jahren Profi wurde, dankbar zurück: "Ich bin sehr zufrieden. Wenige hätten gedacht – ich am allerwenigsten –, dass es mal zum Profi langt."

Weniger positiv fällt das Fazit zu seiner letzten Löwen-Saison aus: "Wir waren zweimal Vierter und nah am Aufstieg. Dieses Jahr haben wir einen anderen Ansatz gewählt und unsere Ansprüche offensiver formuliert. Unsere Ziele haben wir aber klar verfehlt."

Formhoch von Lex sorgte Aufschwung des TSV 1860

Stefan Lex steuerte für den TSV 1860 München in dieser Saison fünf Tore und acht Vorlagen in 26 Einsätzen bei. Gerade in den letzten Wochen unter Neu-Trainer Maurizio Jacobacci ging seine Formkurve wieder nach oben. Gegen Erzgebirge Aue und im Derby gegen den FC Ingolstadt erzielte Lex je einen Doppelpack.

Vom Entschluss des Karriereendes konnte ihn das Formhoch aber nicht mehr abbringen. Der zweifache Familienvater freut sich darauf, ab Sommer mehr Zeit für die Familie zu haben: "Dann fahren wir erstmal zusammen in den Urlaub."

TSV 1860-Trainer Jacobacci bedauert Karriereende von Lex

Löwen-Trainer Maurizio Jacobacci bedauert die Entscheidung seines Spielführers: "Das ist schade. Ich glaube, Lex hätte sicher noch ein Jahr mitmachen können. Aber es ist nur der Spieler, der so etwas entscheiden kann. Von daher habe ich nicht versucht, ihn zu überreden, sondern ihm mitgeteilt: Wenn es nach mir ginge, dass ich es positiv fände, dass er noch ein Jahr ansetzt und die nächste Saison noch mit uns bestreitet."

Lex bleibt TSV 1860 "in anderer Funktion" erhalten

Auch wenn die Zeit von Stefan Lex als Spieler des TSV 1860 München sich dem Ende neigt, soll das nicht das Ende seiner Löwen-Karriere bedeuten: "Ich werde hier in anderer Funktion wieder aufschlagen". In welcher, das verriet der Noch-Kapitän nicht.

Stefan Lex kam 2018 über die Stationen Greuther Fürth und FC Ingolstadt zum TSV 1860 München und erzielte für die Löwen bisher 35 Tore in 178 Pflichtspielen. In der Bundesliga lief der Erdinger für Fürth und Ingolstadt insgesamt 34 Mal (2 Tore) auf.