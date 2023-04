TSV 1860: Starker Marco Hiller nach Sieg gegen SpVgg Bayreuth – "Das Ergebnis ist top"

Der TSV 1860 gewinnt gegen die Spielvereinigung Bayreuth mit 2:0. Nach der Partie zeigte sich Sechzig-Torwart Marco Hiller zufrieden mit dem Ergebnis gegen die Franken.

München - Mit etwas Glück, aber am Ende verdient, gewinnt der TSV 1860 mit 2:0 gegen die abstiegsbedrohten Bayreuther. Einer der besten Löwen war dabei Marco Hiller. Der 26-Jährige hielt mit starken Paraden seine Mannschaft immer wieder im Spiel.

TSV 1860: Marco Hiller über Sieg gegen Bayreuth – "Wir waren effizient"

Umso glücklicher war Hiller nach der Partie mit dem Ergebnis. "Es war nicht das beste Spiel, aber wir waren effizient und haben 2:0 gewonnen. Am Ende fragt keiner, wie das Ergebnis entstanden ist. Das Ergebnis ist top", so der Gröbenzeller.

Daran war Hiller maßgeblich beteiligt. Der Löwen-Keeper strahlte über weite Strecken Ruhe aus und zeigte unter anderem gegen den Ex-Löwen Markus Ziereis immer wieder starke Aktionen. Unter anderem einen Schlenzer des Bayreuther-Stürmers lenkte Hiller in der 28. Minute stark über die Latte.

Hiller wollte kein Tor gegen Ziereis kassieren

Dazu sagte der Torwart des TSV 1860 mit einem Augenzwinkern: "Ich konnte es nicht zulassen, dass der ein Tor macht. Er hat ihn gut getroffen, aber ich habe ihn auch gut gehalten."

Diese starke Leistung will Hiller nun mit in die nächsten Wochen nehmen. Am Samstag steht nämlich schon das nächste schwierige Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken an.