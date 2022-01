Junglöwen pflügen durch die Liga: U19 des TSV 1860 nimmt Aufstieg ins Visier

Während die Profis in der Hinrunde hinter den Erwartungen zurückblieben, läuft es für die U19 bestens. Die erste Saisonhälfte hat die Mannschaft von Jonas Schittenhelm makellos bestritten, in der zweiten geht es nun in die Aufstiegsrunde.

11. Januar 2022 - 17:41 Uhr | AZ

1860-Trainer Michael Köllner ist als großer Nachwuchsförderer bekannt. © sampics/Augenklick