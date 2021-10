"Historischer Moment": Hasan Ismaik nach Sieg gegen Schalke begeistert

Löwen-Investor Hasan Ismaik hat sich nach dem Weiterkommen des TSV 1860 im DFB-Pokal zu Wort gemeldet und von einem "historischen Moment" gesprochen. Torschütze Stefan Lex bekommt vom Geldgeber ein Extralob.

München - Nicht nur Löwen-Trainer Michael Köllner sprach nach dem spektakulären Weiterkommen seiner Mannschaft im DFB-Pokal gegen den FC Schalke 04 von einer "magischen Nacht". Auch 1860-Investor Hasan Ismaik, der sich nach dem 1:0-Sieg in der zweiten Runde auf seinen Social-Media-Kanälen zu Wort meldete, nutzte den Begriff.

Mehr noch – mit dem Sieg gegen den Zweitligisten habe die Mannschaft dem Verein einen "historischen Moment geschenkt", wie Ismaik schrieb. Und weiter: "Eure Leistung hat mich vor dem Livestream elektrisiert, aber die Fans im Grünwalder Stadion vermutlich noch mehr. Dieser Sieg hat ein starkes Statement gesetzt."

Torschütze Stefan Lex, der den Treffer des Abends erzielte, wurde von Ismaik besonders hervorgehoben. Lex habe "heute alle überragt". Ismaiks Wunsch: Dass der Angreifer jetzt auch in der Liga einen Lauf bekommt und Tore erzielt.

Ismaik: "Dickes Extralob" für die Fans

Auch die Fans, zu denen das Verhältnis in der Vergangenheit ja nicht immer rosig war, werden vom Geldgeber gelobt. "Wie sie heute die Mannschaft unterstützt hat, verdient ein dickes Extralob. Es geht nur gemeinsam", so Ismaik.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Der Geldgeber gibt nach der "magischen Nacht" in Giesing die Marschroute vor: "Jetzt müssen wir auch in der Liga unsere Krallen ausfahren. Am besten schon am kommenden Wochenende, wenn es gegen den SC Freiburg II geht.