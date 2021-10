Impfdurchbruch: Positiver Corona-Test bei Richard Neudecker

Mittelfeldspieler Richard Neudecker vom TSV 1860 wurde trotz doppelter Impfung und vollständigem Impfschutz positiv auf das Coronavirus getestet.

München - Nächster positiver Coronatest beim TSV 1860. Wie der Verein in einer Pressemitteilung am Samstag bekanntgab, handelt sich es bei dem betroffenen Spieler um Mittelfeld-Ass Richard Neudecker.

Der 24-Jährige hätte sich auf Anweisung des Gesundheitsamts umgehend in Quarantäne begeben. Bevor das nächste Team-Training stattfinden darf, müssen sich alle teilnehmenden Spieler und Betreuer einem weiteren PCR-Test unterziehen. Neudecker war doppelt geimpft und genoss seit zwei Monaten einen vollständigen Impfschutz. Im Trainingsspiel am Samstagfehlte er bereits.

Kaum Symptome bei Neudecker - Gorenzel appelliert an die Fans

"Richy ist bis auf leichte Erkältungssymptome quasi beschwerdefrei und wir hoffen, dass es auf Grund seines vollständigen Impfschutzes auch in den nächsten Tagen dabei bleibt", erklärte Geschäftsführer Günther Gorenzel: "Der vorliegende Fall zeigt uns, wie wichtig es ist auch weiterhin trotz vollständigem Impfschutz, der einen schwereren Verlauf bei einer Infektion mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit verhindert, die sozialen Kontakte nach Möglichkeit zu minimieren."

Der Österreicher appellierte dabei auch an die Fans, die regelmäßig das Training besuchen: "In diesem Zusammenhang appellieren wir auch an alle unsere Fans, die täglich unsere Trainingseinheiten besuchen, Spieler nicht um Autogramme und Selfies zu bitten. Wir werden uns auch für Autogrammwünsche zukünftig eine für alle gangbare Lösung in Zeiten der Pandemie einfallen lassen", hieß es abschließend.