Günther Gorenzel bestätigt: Nur noch ein Spieler des TSV 1860 ungeimpft

Nach dem Corona-Fall von Kevin Goden hat innerhalb der 1860-Mannschaft wohl ein Umdenken stattgefunden. Laut Günther Gorenzel ist nur noch ein Löwen-Profi ungeimpft.

München – Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei – und beschäftigt auch den TSV 1860 noch immer. Aufgrund mehrerer Corona-Fälle bei Gegner SV Waldhof Mannheim ist die Partie am Samstagnachmittag im Grünwalder Stadion abgesagt worden.

"Das zuständige Gesundheitsamt hat eine Quarantäne für die betroffenen Personen sowie weitere Spieler, welche nicht geimpft oder genesen sind und als enge Kontaktpersonen identifiziert wurden, verhängt", heißt es auf der .

"Bei uns ist die Impfbereitschaft sehr hoch. Vor ein paar Wochen waren es noch fünf Spieler, die nicht geimpft waren", erklärte Günther Gorenzel am Donnerstagabend im bayerischen Landtag, Anfang September war der TSV 1860 selbst von einem Corona-Fall betroffen. Kevin Goden ist positiv auf das Virus getestet worden, daraufhin mussten einige Sechzger in Quarantäne und verpassten neben dem Pokalspiel gegen Burghausen (7:6 n.E.) auch die Auswärtspartie beim Halleschen FC (1:1).

Gorenzel glaubt an Impfpflicht in der kommenden Saison

Im Zuge dessen hat bei einigen Löwen wohl ein Umdenken stattgefunden, denn mittlerweile ist nur noch ein Spieler nicht geimpft, allerdings habe "er sich schon dazu bereit erklärt, sich ebenfalls impfen zu lassen", so Sechzigs Sport-Geschäftsführer.

Gorenzel ist sich eh sicher, dass in der kommenden Spielzeit die Corona-Zügel nochmal angezogen werden: "Ich gehe ohnehin davon aus, dass ab nächster Saison nur noch geimpfte Spieler am Spielbetrieb teilnehmen dürfen" – dann dürfte es jedenfalls zu keiner coronabedingten Spielabsage wie an diesem Wochenende mehr kommen.