"Ich werde den TSV 1860 immer in meinem Herzen behalten": Leandro Morgalla und der Millionen-Deal

Das Junglöwen-Juwel Leandro Morgalla wechselt für eine kolportierte Ablösesumme von über zwei Millionen vom TSV 1860 zu Red Bull Salzburg, weitere Bonuszahlungen sind möglich.

München - Wenn ein Spieler und sein Trainer mit einer Torte posieren, wird zumeist, ist ja logisch: Geburtstag gefeiert. Oder irgendein Jubiläum. Im Falle von Leandro Morgalla und Maurizio Jacobacci, die am Freitag ein weiß-blaues Backwerk mit der Aufschrift "Einmal Löwe, immer Löwe", in die Kamera hielten, verhält es sich gänzlich anders.

Das Junglöwen-Juwel und Sechzigs Coach "feiern" einen bittersüßen Abschied und es heißt, was das Arbeitsoutfit Morgallas anbelangt: einmal Löwe, nimmer Löwe.

TSV 1860: Leandro Morgalla wechselt zu Red Bull Salzburg

Das 18 Jahre alte Top-Talent wechselt vom TSV 1860 zum österreichischen Serienlandesmeister Red Bull Salzburg. "Ich bin sehr glücklich und dankbar, dass mir der TSV 1860 ermöglicht, dass ich meinem Traum einen großen Schritt nähergekommen bin", sagt Morgalla, der sich am Freitag noch beim Leistungstest der Sechzger an der Grünwalder Straße von seinen Kollegen verabschiedete.

Was aus sportlichen Gesichtspunkten eine deutliche Schwächung der Giesinger und sage und schreibe Abgang Nummer 16 ist, war aus wirtschaftlichen Gründen nur eine Frage der Zeit. 1860 wollte sein Tafelsilber zu Geld machen, nun es ist gelungen.

Nach AZ-Informationen soll 1860 für den Verkauf mindestens die anvisierten zwei Millionen Euro kassieren, zudem sollen weitere Bonuszahlungen winken, erstrecht im Falle eines Weiterverkaufs.

Das klingt, so enttäuschend der Abgang für viele Löwenfans sein mag, nach einem guten Deal, den 1860 unter Finanz-Boss Marc-Nicolai Pfeifer mit der Vorarbeit von Ex-Sport-Boss Günther Gorenzel (Austria Klagenfurt) da ausgehandelt hat.

Millionenschwere Ablöse: Kann der TSV 1860 nun in Neuzugänge investieren?

Bereits Bundesligist Eintracht Frankfurt und kurzzeitig auch Borussia Mönchengladbach hatten Morgalla im Auge, die Eintracht aber nur etwa die Hälfte der nun fälligen Ablöse aufgerufen. Morgallas Marktwert wird seit der letzten, kürzlichen Aufwertung des Portals "transfermarkt.de" auf 1,5 Millionen Euro taxiert. Damit ist, nein, war er wertvollster Löwe.

Wie hoch die Summe letzten Endes auch wird, der Verkauf eröffnet aktuell dringend nötige Aktionen auf dem Transfermarkt: 1860 kann damit nun weiter auf Einkaufstour gehen, den erwünschten Stürmer verpflichten und auch auf der (Außen-)Verteidigerposition einen Ersatzmann holen. Ob nun, durch den Morgalla-Erlös, auch bei der Gorenzel-Nachfolge eine größere Lösung umsetzbar ist?

Morgalla richtet warme Worte an die TSV-1860-Familie

Die Schlussworte sollen an dieser Stelle Morgalla gehören. "Ich habe hier eine großartige Ausbildung genossen, sowohl fußballerisch als auch menschlich. Ich konnte meine Ausbildung zum Bürokaufmann, die ich als zweites Standbein neben dem Fußball begonnen habe, in der Geschäftsstelle der Löwen absolvieren und somit eine ideale Symbiose zwischen Training und Lehre erreichen", erklärt der Mann, der zum Leidwesen der Löwen ausgerechnet zu einem Roten Bullen wird (Vertrag bis 2028).

Morgalla freue sich sehr auf seine neue Aufgabe, was angesichts der Aussicht, früher oder später in der Königsklasse zu kicken, nicht verwunderlich ist. Weil er nach AZ-Infos aber auch gerne ein Löwe geblieben wäre, ergänzt er: "Durch die zahlreichen Einsätze als Stammspieler in der Dritten Liga habe ich viel Vertrauen meiner Trainer erlebt und konnte mich schnell entwickeln."

Er werde "nie vergessen, woher ich komme und den TSV 1860 immer in meinem Herzen behalten." Trotz seines Abgangs, der eine große Chance ist: Scheint so, als wäre Morgallas Löwen-Liebe nicht so vergänglich wie der Spruch auf einer Torte.