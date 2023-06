Nach Vertragsende beim TSV 1860: Marcel Bär wechselt ablösefrei nach Aue

Marcel Bär ist einer der vielen Löwen-Abgänge in diesem Sommer. Jetzt hat der Mittelstürmer einen neuen Verein gefunden.

München - Nachdem Marcel Bär seinen auslaufenden Vertrag beim TSV 1860 München nicht verlängert hat, ist jetzt sein neuer Arbeitgeber klar: Der 31-Jährige wechselt zur Erzgebirge Aue.

TSV 1860: Marcel Bär geht zu Erzgebirge Aue

Tinte trocken! Marcel Bär unterschreibt bei der Erzgebirge Aue! © Screenshot: Erzgebirge Aue Homepage

Der Mittelstürmer, der in Reihen des TSV 1860 München in der Saison 2021/22 noch Torschützenkönig der dritten Liga wurde, unterschreibt bei den Veilchen einen Vertrag bis 2025. Damit geht es für Bär wieder etwas mehr in Richtung Heimat. Der gebürtige Gifhorner schaffte den Sprung in den Profifußball bei der Eintracht Braunschweig und spielte vor seiner Zeit bei den Löwen bei Jena, Zwickau und Aalen.

Jetzt erfolgt also der Wechsel ins Erzgebirge. Die Verantwortlichen des lila-weißen Veilchens freuen sich auf einen Spieler, der "unser Offensivspiel belebt und Tore macht". Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich sagt über den Neuzugang: "Marcel weiß genau, wo die Kiste steht, war Torschützenkönig und hat gezeigt, was er kann."

Marcel Bär voll der Freude über seine neue Herausforderung

Auch der Spieler selbst zeigt sich euphorisch mit Blick auf seine neue Aufgabe. "Ich freue mich hier zu sein und will loslegen. Besonders freue ich mich natürlich auf die tollen Fans hier im Erzgebirge", wird der 31-Jährige auf der Vereins-Website zitiert. Er habe "vom ersten Tag an ein super Gefühl" gehabt.

In den neuen Farben wird Marcel Bär in der kommenden Saison auch auf den TSV 1860 und damit auf seine alten Teamkollegen treffen, die am Freitag wieder in die Saisonvorbereitung gestartet sind.