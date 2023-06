TSV 1860: Saisonauftakt mit unfertigen Löwen

Der TSV 1860 beging am Freitag den Saisonauftakt – mit 15 Abgängen und drei Neuzugängen. Spieler, Trainer, Bosse – die AZ zeigt, in welchen Bereichen die Sechzger (noch) nicht so aufgestellt sind wie erhofft.