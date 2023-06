Höhere Fernsehprämien: Deutlich mehr Geld für den TSV 1860 und Co.

Der Transfersommer wird den TSV 1860 einiges an Geld kosten. Viele Spieler haben die Löwen verlassen. Da kommt es gerade recht, dass für die kommende Saison ein neuer TV-Vertrag in Kraft tritt. Und das mit deutlich höheren Geldern für die Vereine!

München - Obwohl die Löwen vom TSV 1860 die dritte Liga Richtung Zweite Bundesliga lieber verlassen hätten – diesen warmen Geldregen nehmen sie dennoch gerne mit.

Mit einer Laufzeit von vier Jahren und 26,2 Millionen pro Saison schütten die Fernsehsender erstmals mehr als 100 Millionen Euro für die dritte Liga aus. Der bisherige Vertrag, der mit der abgelaufen Saison geendet hatte, brachte den Drittliga-Vereinen noch 15,62 Millionen Euro pro Saison.

Mehr Fernsehgeld für den TSV 1860: DFB spricht von "starkem Zeichen für die 3.Liga"

Der neue TV-Vertrag bedeutet also eine Steigerung um 67 Prozent und kann den teils finanzgebeutelten Vereinen in der 3.Liga ein echter Segen sein.

"Dieser Vertrag ist ein starkes Zeichen für die 3.Liga," sagte der DFB-Vizepräsident Peter Frymut beim damaligen Beschluss und ist sich sicher: "Auf dieser Grundlage könne die Liga ihre positive Entwicklung in Bezug auf Attraktivität und Aufmerksamkeit fortsetzen."

Genaue Verteilung noch ungewiss

Wie die 26,2 Millionen Euro nun genau verteilt werden, ist noch nicht final geklärt. Dennoch wird es für den TSV 1860 München von großer Bedeutung sein, um auch in Zukunft weiterhin den sportlichen Ansprüchen gerecht zu werden.

In diesem Sommer steht dem TSV ein kleineres Budget als in der abgelaufenen Saison zur Verfügung. Umso besser, dass die TV-Gelder ab der kommenden Saison mehr Geld an die Grünwalder spülen.