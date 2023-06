Nächster Abgang des TSV 1860 offiziell: Nathan Wicht wechselt in die Schweiz

Der TSV 1860 und Nathan Wicht haben sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt. Der 19-jährige Schweizer wechselt zurück in seine Heimat.

München – Die Löwen können einen weiteren Spieler von ihrer Gehaltsliste streichen! Nathan Wicht hat sich mit dem TSV 1860 auf eine Auflösung des laufenden Vertrags geeinigt. Dies teilten die Sechzger am Mittwochvormittag mit.

Der 19-Jährige wird zurück in seine Heimat wechseln, der neue Verein ist noch nicht bekannt. "Im Rahmen des Wechsels wurde eine Vergütung für den TSV 1860 München vereinbart, wenn sich Nathan bei seinem neuen Verein erfolgreich entwickelt", heißt es in der Pressemitteilung der Löwen.

Nathan Wicht seit der U13 beim TSV 1860

Wicht durchlief seit der U13 sämtliche Jugendmannschaften der Sechzger und debütierte im August 2021 in der Profimannschaft. "Ich bin äußerst dankbar für die sehr gute Zeit, die ich in München verbringen durfte und die hervorragende Ausbildung im BayWa-Nachwuchsleistungszentrum", sagt Nathan Wicht. "Jetzt beginnt für mich in meiner Heimat ein neues Kapitel, auf das ich mich sehr freue und zugleich weiß ich sehr zu schätzen, dass mir die Verantwortlichen beim TSV 1860 dafür den Weg freigeräumt haben."

Damit hat 1860 zumindest einen kleinen Teil des Gehalts frei, um in einen weiteren Neuzugang investieren zu können, weitere Abgänge sollen noch folgen. Nach AZ-Informationen suchen die Löwen dringend noch einen Mittelstürmer.