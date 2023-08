Hoi, Heer Joël Zwarts: Das ist neue Wunschstürmer des TSV 1860

Der TSV 1860 verpflichtet den niederländischen Angreifer Joël Zwarts von Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg. Nach AZ-Infos kostet der 24-Jährige eine niedrige sechsstellige Summe.

München - Schon herrlich, dieser Löwen-Kosmos. Da sucht der TSV 1860 die ganze Vorbereitung einen neuen, wuchtigen, torgefährlichen Angreifer. Und dann das: Das Satire-Magazin "Der Postillon" schreibt: "Lange wurde um ihn geschachert, jetzt herrscht endlich Klarheit. Stürmerstar Harry Kane wechselt nach München – und kickt dort künftig beim TSV 1860 München."

Steilvorlage gekonnt verwandelt, liebe Kollegen, bezieht sich dieser Fantasieartikel doch aufs Tauziehen zwischen dem großen FC Bayern und dem englischen Topklub Tottenham. Nur wenige Stunden später stand er kurioserweise wirklich auf der Matte: der "echte" Löwen-Stürmer.

Joël Zwarts wird ein Löwe: Der TSV 1860 zahlt eine Ablöse an Jahn Regensburg

"Ich habe viel Positives über den Verein und die Fans gehört und freue mich darauf, mich ab Mittwoch in jeder Trainingseinheit und in jedem Spiel voll einzubringen, damit wir gemeinsam erfolgreich sein können", sagt Englands Nationalmannschaftskapitän Kane zu seinem Wechsel an die Isar.

Pardon, die Aussage, die mit ähnlichen Worten schon unzählige Spieler bei ihren Vereinswechseln tätigten, stammt natürlich nicht von Kane. Sie stammt von einem gewissen Joël Zwarts, der sich nach seinem Wechsel von Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg auf den TSV 1860 freut. Das Interesse des TSV am 24-jährigen Angreifer des Jahn ist seit ein paar Tagen bekannt, am Montag wurde der Deal schließlich auf Giesings Höhen fixiert: Nach AZ-Informationen kostet der Niederländer die Löwen eine Ablösesumme im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Vier Stürmer beim TSV 1860: Trainer Maurizio Jacobacci hat nun die Qual der Wahl

Servus, Herr Zwarts, oder wie der Holländer zu sagen pflegt: Hoi, Heer Zwarts! Damit hat Jacobacci den erhofften Neuner bekommen, es wird kuschlig im Löwen-Sturm.

Mit Stoßstürmer Fynn Lakenmacher und Neuzugang Valmir Sulejmani hat der TSV bereits zwei Mittelstürmer im Kader, dazu Junglöwe Mansour Ouro-Tagba als Angreifer mit Entwicklungspotenzial. Jacobacci wollte aber noch einen "Stürmer, der Tore garantiert". Bei Zwarts scheint man in dieser Hinsicht das richtige Gefühl zu haben.

Trocken verwandelt: Diese Abschlusstärke erhofft man sich beim TSV 1860 von Neuzugang Joël Zwarts. © picture alliance/dpa | Matthias Balk

Der gebürtige Rotterdamer Zwarts hatte lange Jahre nur in seiner holländischen Heimat gespielt, hauptsächlich in seiner Geburtsstadt bei Excelsior und Feyenoord Rotterdam. In der erstklassigen Eredivisie war er dabei nicht zum Einsatz gekommen.

Seine erfolgreichste Zeit hatte er bei Excelsior in der Zweiten Liga (20 Tore und 18 Assists in 66 Spielen). Im Sommer 2021 wechselte er nach Regensburg, ließ sich nach nur einer Spielzeit in die Heimat nach Den Haag verleihen. Insgesamt lief Zwarts 24 Mal für den SSV auf und erzielte vier Treffer.

"Mir tut es wirklich leid": Jahn Regensburg wollte Joël Zwarts behalten

Kürzlich hatte er Regensburg um seine Freigabe gebeten, er wolle näher an seinem Heimatland spielen. Zwarts "private, persönliche Situation" sei "nicht einfach", sagte Regensburgs neuer Sport-Geschäftsführer Achim Beierlorzer. Beierlorzer, war da nicht was?

Genau, das ist jener Mann, der nach Michael Köllners Entlassung kurz vor einem Engagement bei 1860 stand, später aber zu dem Verein zurückgekehrt ist, bei dem er von 2017 bis 2019 als Chefcoach fungiert hat. SSV-Trainer Joe Enochs meinte im "Kicker" über den Abgang des Angreifers: "Mir tut es wirklich leid, so einen guten Spieler gehen zu lassen."

Gespräche mit Trainer Maurizio Jacobacci überzeugten Joël Zwarts vom TSV 1860

Nun ist München zwar nicht näher an den Niederlanden als Regensburg, doch immerhin eine Weltstadt. Ob die Löwen die richtigen Worte gefunden, oder sich die geschilderten Probleme inzwischen geklärt haben? "Die intensiven Bemühungen des TSV 1860 München, mich für den Sturm zu verpflichten und die Gespräche mit Maurizio Jacobacci haben mich überzeugt", sagt Zwarts dazu. Damit ist der Kader des TSV komplett.

Sechzig kann sich künftig jedenfalls auf seine neue Speerspitze freuen. Nicht gaaanz von der Kragenweite eines Harry Kane, aber für die gekonnte Verwertung so mancher Steilvorlage wird's gewiss reichen.