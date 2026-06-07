Exklusiv Große Löwen-Koalition: Was CSU und SPD im Bundestag für den TSV 1860 fordern

Trotz allem planen die Löwen, den Ausbau des Stadions voranzutreiben. Und bekommen dabei unerwartete Hilfe. SPD- und CSU-Bundestagsabgeordnete fordern ihre Regierung auf, fürs Grünwalder Stadion Verordnungen zu lockern, um so den Ausbau abzusichern. Die AZ kennt die Pläne.

07. Juni 2026 - 19:58 Uhr

15.000 - mehr durften in dieser Drittliga-Saison nicht rein ins Grünwalder. Die Löwen würden gerne auf 25.000 (oder gar noch mehr) erweitern. © IMAGO/Ulrich Wagner