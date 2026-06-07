AZ-Plus
Exklusiv

Große Löwen-Koalition: Was CSU und SPD im Bundestag für den TSV 1860 fordern

Trotz allem planen die Löwen, den Ausbau des Stadions voranzutreiben. Und bekommen dabei unerwartete Hilfe. SPD- und CSU-Bundestagsabgeordnete fordern ihre Regierung auf, fürs Grünwalder Stadion Verordnungen zu lockern, um so den Ausbau abzusichern. Die AZ kennt die Pläne.
Felix Müller
Felix Müller
Krischan Kaufmann |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
15.000 - mehr durften in dieser Drittliga-Saison nicht rein ins Grünwalder. Die Löwen würden gerne auf 25.000 (oder gar noch mehr) erweitern.
15.000 - mehr durften in dieser Drittliga-Saison nicht rein ins Grünwalder. Die Löwen würden gerne auf 25.000 (oder gar noch mehr) erweitern. © IMAGO/Ulrich Wagner

Jetzt weiterlesen

Hier schlägt das Löwen-Herz

  • Exklusive Artikel zur Mannschaft, Vereinspolitik und Fan-Szene
  • Teilnahme am AZ-Tippspiel – mit besonderen Fan-Gewinnen
  • Täglich topinformiert mit dem Löwen-Letter per Mail
  • Gewinnchancen auf Tickets bei exklusiven Verlosungen für Löwen-Spiele

Löwen-Probeabo

nur 1 €/1. Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Monat 7,90 €, monatlich kündbar
 Unsere Empfehlung

Löwen-Jahresabo

nur 4,90 €/ Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Jahr 7,90 €, monatlich kündbar