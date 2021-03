Freude in Giesing: Daniel Wein verlängert beim TSV 1860

Der nächste Leistungsträger verlängert beim TSV 1860: Am Dienstag machten die Löwen die Verlängerung mit Daniel Wein offiziell.

München - Am Dienstag hat Daniel Wein seinen im Sommer 2021 auslaufenden Vertrag beim TSV 1860 verlängert. Der neue Kontrakt läuft nun bis zum 30. Juni 2023.

TSV 1860 verlängert mit Daniel Wein

Wein, der bereits seit 2017 für die Sechzger spielt, freut sich über die Verlängerung: "Ich bin dankbar für das in mich gesetzte Vertrauen und werde weiterhin alles dafür tun, um unsere sportlichen Ziele zu erreichen. Es macht mich sehr stolz und glücklich weiterhin für meinen Herzensverein spielen zu dürfen."

Auch Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel ist froh, mit dem Dauerbrenner und Stammspieler verlängern zu können: "Daniel war in den letzten Jahren immer eine verlässliche Konstante in unserem Defensivverbund und ist zudem variabel einsetzbar", wird der Österreicher in einer Mitteilung zitiert. "Wir trauen Daniel zukünftig aufgrund seiner Fähigkeiten auch zu, noch mehr Verantwortung in unserem Spiel zu übernehmen. Daher setzen wir die Zusammenarbeit mit Daniel mit voller Überzeugung fort."

Nach seiner Muskelverletzung stieg Wein am Dienstag wieder ins Aufbautraining ein. Ob es schon für einen Einsatz am kommenden Wochenende gegen Halle (14 Uhr, BR, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) reicht, ist noch unklar.

Erst zuletzt verlängerten die Sechzger mit Alpha-Löwe Sascha Mölders. Nun also die Verlängerung mit dem nächsten Leistungsträger.