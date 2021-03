TSV 1860: Michael Köllner bestätigt - Daniel Wein fällt gegen Halle aus

Daniel Wein steht dem TSV 1860 nach seiner Muskelverletzung am Samstag gegen den Halleschen FC nicht zur Verfügung. Das bestätigte Michael Köllner am Donnerstag.

München - Es hatte sich ohnehin schon angedeutet, jetzt steht es fest: Daniel Wein steht dem TSV 1860 beim wichtigen Auswärtsspiel am Samstag gegen Halle (14 Uhr, BR, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) nicht zur Verfügung. "Er ist kein Thema", bestätigte Michael Köllner auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Der Mittelfeldspieler, der sich beim Aufwärmen vor dem S-Bahn-Derby gegen Haching (3:1) verletzt hatte und auch bei der 0:1-Niederlage in Duisburg fehlte, konnte in dieser Woche noch nicht am Mannschaftstraining der Löwen teilnehmen.

Dressel gegen Halle wohl auf der Sechs

Der 27-Jährige absolvierte am Dienstag und Mittwoch lediglich ein Aufbautraining an der Grünwalder Straße. Für Wein dürfte wohl wieder Dennis Dressel auf die Sechs rücken. Auf ungewohnter Position hatte er sowohl gegen die SpVgg Unterhaching als auch in Duisburg überzeugt.