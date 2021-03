Ismaik motiviert 1860: "Müssen so werden wie es Grosser als Fußballer war"

Flammender Appell via Facebook: Auch 1860-Investor Hasan Ismaik gedenkt Peter Grosser und ist sicher, "dass wir durch die Erinnerung an diesen großen Löwen positive Energie aktivieren können" - trotz der Niederlage in Duisburg.

München - Es sieht nicht gut aus für die Löwen im Aufstiegsrennen der Dritten Liga: Im Gegensatz zur Konkurrenz - Dynamo Dresden und Hansa Rostock setzten sich mit Siegen weiter ab - ging der TSV 1860 beim 0:1 in Duisburg leer aus. So beträgt der Rückstand auf Aufstiegsplatz zwei und Relegationsrang drei nun schon sechs respektive sieben Punkte.

Auch Löwen-Investor Hasan Ismaik empfand die als "sehr bitter", appellierte in seinem aktuellen Facebook-Post jedoch an die Sechzger, sich nun bloß nicht entmutigen zu lassen: "Es ist noch nicht vorbei. Ich glaube an unser Team."

Ismaik über Grosser: "Er hat immer ein erfolgreiches und stolzes 1860 verkörpert"

Der 44-Jährige erinnerte in diesem Zusammenhang noch einmal an Peter Grosser - die Löwen-Legende war am vergangenen Dienstag im Alter von 82 Jahren verstorben - und zeigt sich überzeugt, "dass wir durch die Erinnerung an diesen großen Löwen positive Energie aktivieren können".

Peter Grosser habe immer ein erfolgreiches und stolzes 1860 verkörpert, er werde "uns jetzt von oben beobachten", und sein kurzfristiger Wunsch sei es gewesen, dass die Löwen in die Zweite Liga zurückkehren, "als erstes Etappenziel auf dem Weg in die Bundesliga".

Hasan Ismaik sah in Peter Grosser demnach immer einen Mahner, der zurecht "immer angeschoben und kritisiert" habe. Der Löwen-Investor formuliert einen deutlichen Aufruf: "Wir müssen so werden wie es Grosser als Fußballer war. Ehrgeizig, zielstrebig und erfolgreich."