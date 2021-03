Ticker zum Nachlesen: Hallescher FC gegen TSV 1860 München - Endergebnis 0:4

Warum nicht immer so, Löwen? Der TSV 1860 zeigt gegen Halle ein bärenstarkes Auswärtsspiel und feiert einen völlig verdienten 4:0-Erfolg. Durch den Dreier klettern die Sechzger einen Rang in der Tabelle nach oben auf Platz fünf und wahren ihre Chance im Aufstiegskampf! Am Mittwoch geht es für die Löwen mit der Nachholpartie in Lübeck weiter. Wir verabschieden uns vom AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Wochenende.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert