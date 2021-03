Fouls garantiert: TSV 1860 erwartet ein kampfbetontes Spiel in Halle

Wenn der TSV 1860 am Samstag beim Halleschen FC zu Gast ist, dürfte es ordentlich zur Sache gehen. In der Foulstatistik der 3. Liga belegen beide Teams die vorderen Plätze.

Auf Phillipp Steinhart und den TSV 1860 wartet ein kampfbetontes Spiel am Samstag.

München - Am Samstag treffen mit dem Halleschen FC und dem TSV 1860 (14 Uhr, BR/Magenta Sport und im AZ-Liveticker) zwei Teams aufeinander, die zuletzt jeweils bittere Rückschläge hinnehmen mussten.

Während sich die Löwen durch die völlig überflüssige Pleite in Duisburg erneut einen Patzer im Aufstiegskampf leisteten, kassierte Halle am vergangenen Spieltag eine 0:3-Klatsche beim damaligen Schlusslicht SpVgg Unterhaching.

Köllner: "Halle ist ähnlich angepisst wie wir"

"Halle ist nach der Niederlage beim Tabellenletzten sicher ähnlich angepisst wie wir", sagte Michael Köllner auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Ob sich der Frust beider Mannschaften am Samstag auch in der Zweikampfführung zeigt?

Ein kampfbetontes Spiel ist jedenfalls garantiert. Denn beim Thema Foulspiel schenken sich die Saale-Städter und die Löwen kaum etwas. Insgesamt 372 Fouls leistete sich Halle bereits in dieser Saison und liegt damit auf Platz zwei der in der 3. Liga.

Halle gegen 1860: Spiel mit vielen Unterbrechungen?

Nur Hansa Rostock provozierte mit 389 Fouls mehr Unterbrechungen. Die Löwen belegen mit 369 Fouls Platz vier und rangieren somit nur knapp hinter dem kommenden Gegner.

Die Zuschauer können sich am Samstag im Erdgas Sportpark also auf viele kleine Unterbrechungen einstellen, allerdings dürfte sich die Zweikampfführung beider Teams noch im Rahmen halten. Halle und 1860 zählen mit Platz sechs und fünfzehn in der Fairnesstabelle keineswegs zu den unfairsten Teams der 3. Liga.