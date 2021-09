Fifa-Ratings: TSV 1860 nur im Drittliga-Mittelfeld - Mölders nicht stärkster Löwe

Am Freitag kommt der neueste Ableger der beliebten Fußball-Simulation Fifa in die Läden. Wie in jedem Jahr richten sich die Blicke der Fans als erstes auf die Stärken der Spieler - der TSV 1860 kommt im Drittliga-Vergleich trotz der guten Vorsaison nur auf einen Mittelfeldplatz.

30. September 2021 - 15:14 Uhr | AZ

Auch ein Thema in der Kabine: Die Spielerbewertungen in Fifa 22. © IMAGO / Oryk HAIST