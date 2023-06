FCI-Stürmer Doumbouya auf der Liste des TSV 1860 – Wörl in die andere Richtung?

Nach dem Abgang von Sportchef Günther Gorenzel stehen beim TSV 1860 weitere Umbauarbeiten an. Der FC Ingolstadt und Ex-Trainer Michael Köllner könnten dabei eine wichtige Rolle spielen.

München – Mit Fabian Guttau, David Richter und Marlon Frey hat der TSV 1860 bereits drei Spieler vorgestellt. Noch immer klafft allerdings ein riesiges Loch in der Offensive, das es durch zahlreiche Abgänge wie Kapitän Stefan Lex, Marcel Bär oder Joseph Boyamba zu stopfen gilt.

Laut Informationen von "RevierSport" soll 1860 zu einer Reihe von Interessenten an Ingolstadts Moussa Doumbouya gehören. Für das Team des ehemaligen Löwendompteurs Michael Köllner erzielte der in Guinea geborene Stürmer in der abgelaufenen Saison über 31 Partien vier Tore und bereitete fünf weitere vor. Bis Juni 2024 steht Doumbouya beim FCI unter Vertrag.

Essener Konkurrenz für TSV 1860 im Doumbouya-Rennen

Rot-Weiss Essen könnte allerdings ein großer Konkurrent werden – mit einem entscheidenden Vorteil.

Bevor sich Doumbouya den Ingolstädtern anschloss, stand er drei Saisons bei Hannover 96 unter Vertrag und arbeitete bereits mit dem heutigen RWE-Trainer Christoph Dabrowski zusammen. Das Ganze sehr erfolgreich, mit 18 Toren in 36 Einsätzen.

Zieht es Wörl doch noch zum ehemaligen TSV-1860-Trainer Köllner nach Ingolstadt?

Den genau umgekehrten Weg – von der Grünwalder Straße nach Ingolstadt – könnte Marius Wörl letztlich doch noch gehen. Nachdem es hieß, der Löwen-Youngster schließe sich Hannover 96 an, soll die Tür für den FCI laut Beraterkreisen wieder aufgehen, berichtet die "tz".

In Ingolstadt könnte Wörl, zwar in anderem Trikot, aber dennoch weiter an der Seite von Yannick Deichmann spielen. Sportchef Ivo Grlic ließ sich auf tz-Nachfrage naturgemäß nicht in die Karten schauen: "Im Fußball sollte man nie etwas ausschließen, aber Stand heute weiß ich nichts davon."

Für adäquate Nachfolge ist im Fall Wörl bereits gesorgt. Marlon Frey kommt zur neuen Saison vom MSV Duisburg und bringt, im Alter von 27 Jahren, bereits ein breites Spektrum an Erfahrung mit – von der Bundesliga und der Europa League, über die 2. Bundesliga bis hin in die 3. Liga.