Erik Tallig spielt sich beim TSV 1860 zurück in den Fokus: "Ich will noch wichtig werden"

Nach einer sehr ordentlichen Debütsaison lief Erik Tallig seiner Form in dieser Spielzeit länger hinterher. Zuletzt ging es für den jungen Mittelfeldspieler aber bergauf. Sein Ziel für die Rest-Saison: "konstant spielen, gut abliefern und nach Möglichkeit alle Spiele spielen".

Mittelfeldspieler Erik Tallig hat in dieser Saison mit den Löwen noch einiges vor.

München - Erik Tallig zählte zu den positiven Überraschungen der vergangenen Saison. Im Sommer 2020 ohne großen Namen vom Chemnitzer FC verpflichtet, fand sich der Mittelfeldspieler beim TSV 1860 schnell zurecht und etablierte sich schon früh in der ersten Elf. Auch wenn es mit seinem ambitionierten Saisonziel von zehn Ligatreffern nicht klappen sollte - am Ende standen zwei Saisontörchen - hinterließ er in seiner ersten Saison im blau-weißen Trikot dennoch einen guten Eindruck.

"Ich habe mich hier sehr gut eingelebt. München ist meine zweite Heimat", sagte der gebürtige Chemnitzer, der neben dem Profi-Alltag derzeit noch im dritten Semester Sportmanagement studiert, jüngst im .

Tallig häufig nur auf der Bank: "Klar hätte ich mir mehr Einsatzzeit gewünscht"

Wirklich bestätigen konnte er seine Leistung aus der vergangenen Spielzeit aber nicht. Wie viele seiner Teamkollegen lief der 22-Jährige seiner Form lange hinterher, seine Entwicklung geriet ins Stocken. Hatte er in der abgelaufenen Spielzeit noch 29 Mal von Beginn an auf dem Platz gestanden, reichte es in dieser lediglich zwölf Mal für die Startelf.

"Ich weiß auch nicht, woran es liegt", sagte er und gab zu: "Klar hätte ich mir mehr Einsatzzeit gewünscht." Zuletzt ging es für Tallig aber wieder bergauf. Nach einem starken Joker-Einsatz in Zwickau, als er beim 3:1-Sieg nach seiner Einwechslung an zwei Treffern beteiligt war, erhielt er von Michael Köllner gegen den 1. FC Kaiserslautern (2:1) und den SC Verl (2:0) die Chance von Beginn an - und revanchierte sich mit guten Leistungen.

Null Tore, zwei Vorlagen: Talligs Bilanz ist noch ausbaufähig

Mit Blick auf die Statistik ist bei Tallig aber noch Luft nach oben. Bislang kommt er in 24 Ligaspielen auf gerade einmal zwei Vorlagen, ein eigener Treffer ist ihm trotz guter Qualitäten im Abschluss noch nicht gelungen.

Neun Spiele hat er noch, um seine Bilanz nach oben zu korrigieren. Ohnehin hat sich Tallig für die restliche Saison noch einiges vorgenommen. "Ich will in der Endphase der Saison wichtig für die Mannschaft werden", sagte er zuletzt kämpferisch, "konstant spielen, gut abliefern und nach Möglichkeit alle Spiele spielen."