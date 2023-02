Erik Tallig nach dem Köllner-Aus bei 1860: "Auf dem Platz sind wir fokussierter"

Erik Tallig will mit den Löwen hoch hinaus – zumindest in die zweite Liga. In einem Interview sprach er über die verbesserte Kommunikation nach dem Aus von Michael Köllner.

10. Februar 2023 - 15:26 Uhr | AZ