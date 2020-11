Eng, enger, Dritte Liga - und der TSV 1860 mittendrin

Zehn Spieltage in der 3. Liga sind absolviert, selten ging es in der oberen Tabellenhälfte enger zu als in dieser Saison. Mittendrin: Die Löwen, die bislang beeindruckend gut mitspielen.

18. November 2020 - 12:39 Uhr | Michael Schleicher