"Einen Transfer schließe ich aus": Kein Mölders-Wechsel zu Türkgücü

Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny erteilt den Wechselgerüchten um Sascha Mölders eine Absage. "Einen Transfer schließe ich aus", stellte Kothny erst kürzlich klar. Mölders' Zukunft bleibt damit ungewiss.

München - Noch-Löwe Sascha Mölders im Trikot des Lokalrivalen Türkgücü München? Ein aktuell nur schwer vorstellbares Szenario – und allem Anschein nach wird es auch nicht dazu kommen.

Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny hat sämtlichen Wechselgerüchten eine Absage erteilt. "Wer mich kennt, der weiß, dass Sascha Mölders im Winter nicht bei uns unterschreiben wird. Einen Transfer schließe ich aus", stellte Kothny im "BR"-Interview mehr als deutlich klar. Das dürfte auch mit der Vorgeschichte der beiden zusammenhängen.

Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny. © imago/Fotostand

Wohl auch keine Mölders-Rückkehr in die Heimat

Denn zwischen Mölders und Türkgücü lief es bislang alles andere als harmonisch: Nach dem 2:0-Sieg der Löwen im vergangenen April hatte der Stürmer live im Fernsehen gegen den Lokalrivalen losgepoltert – Breitseite für Kothny inklusive. "Der Sportskamerad Kothny hat gesagt, Türkgücü möchte Sechzig München in München ablösen", so Mölders damals – und weiter: "Wenn Sechzig München eines Tages mal in der Kreisliga C spielen sollte, mit dieser Wucht, die der Verein hat, dieser Fanbase, und alles, was drumherum ist – es ist unmöglich, dass Sechzig in München von irgendwem abgelöst wird."

Aus dem Transfer, der durchaus einer Sensation gleichen würde, wird also mit ziemlicher Sicherheit nichts. Wie es für Mölders nach dessen Freistellung weitergehen wird, ist indes weiter unklar. Auch eine Rückkehr in die Heimat zu Rot-Weiss Essen wurde zuletzt von Geschäftsführer Maruc Uhlig ausgeschlossen.