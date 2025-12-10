"Ein Kind zu beerdigen, ist furchtbar": Der einsame Meister-Löwe Peter Grosser

AZ-Serie "Münchner Fußballorte". Im dritten Teil geht es um den Asamhof. Dort traf sich 1860-Ikone Peter Grosser gerne auf einen Cappuccino und erzählte, wie er seinem traurigen Schicksal trotzte.

Florian Kinast 10. Dezember 2025 - 13:15 Uhr

Klub-Legende beim TSV 1860: Peter Grosser. © IMAGO