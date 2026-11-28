Für die Zukunft: Sechzigs Vizekapitän Florian Niederlechner hat nun den B-Trainerschein in der Tasche. "Das ist das, was mir am meisten Spaß macht."

„Ich sehe mich da ganz klar in Zukunft als Trainer im Herren-Profibereich“: Niederlechner (links, neben Michael Eberwein) hat nun den B-Schein in der Tasche

Als die Löwen kürzlich einmal Feierabend hatten nach einem schweißtreibenden Vormittagstraining, ist Chefcoach Alper Kayabunar mit seinem Trainerteam wie nach jeder Einheit schon in die Kabine marschiert.

Nicht aber die Mannschaft um Vizekapitän Florian Niederlechner, die sich auf den Weg zu den hinteren Trainingsplätzen machte: "Wir machen noch ein paar Übungen für den Trainerschein!", rief der Ex-Bundesligastar der AZ im Vorbeigehen lächelnd zu. Wenig später hat Niederlechner fertig: Der B-Trainerschein ist in der Tasche! Sehr zur Freude des Löwen-Kickers – und seines aktuellen Chefcoaches.

Auch Löwe Bell hat am Trainerlehrgang teilgenommen

"Der Trainer-Lehrgang jetzt hat mich darin bestärkt, diesen Weg weiterzugehen", sagte Torjäger und Löwen-Rückkehrer Niederlechner nach dem erfolgreichen Abschluss des dritten Trainerlizenz-Sonderlehrgangs des Bayerischen Fußballverbands (BFV) als einer von 23 Absolventen an der Sporthochschule Oberhaching. Neben Niederlechner waren auch Löwe Julian Bell, Christian Mathenia (1. FC Nürnberg) oder die ehemalige Profispielerin Anja Pfluger (SGS Essen).

Niederlechner (36), der aktuell als Gesicht der Giesinger im Sturm noch auf Torejagd geht und bislang vier Saisontreffer erzielt hat, will auch künftig auf dem Rasen stehen, wenn seine Fußballschuhe am berühmten Nagel hängen: "Man sollte sich natürlich schon am Ende der Karriere Gedanken machen, wie es weitergeht, und ich sehe mich da ganz klar in Zukunft als Trainer im Herren-Profibereich. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht."

Man darf also gespannt sein auf Coach Niederlechner.

"Wir haben ihm auch als ganze Mannschaft gratuliert"

Und was sagt Niederlechners aktueller Cheftrainer dazu? "Ich habe Flo Niederlechner gratuliert, wir haben ihm auch als ganze Mannschaft gratuliert", sagte TSV-Trainer Alper Kayabunar und zählte zwei weitere Sechzger-Absolventen auf: "Nicht nur ihm, auch Julian Bell, der den Schein ebenfalls gemacht hat und Vitus Eicher, der den B-Schein schon im letzten Jahr absolviert hat."

Was neue Sternchen am Übungsleiter-Himmel angeht und vielleicht sogar einmal seine eigene Nachfolge, scherzte Kayabunar: "Da hätten wir ja ein paar neue Trainer, die ihre Meinung abgeben können, wenn ein paar kleine Übungen anstehen." Ob der vier Jahre jüngere Niederlechner mal in seine Fußstapfen treten werde? "Keine Ahnung! Aber ich bin mir sicher, dass der Flo ein guter Trainer wird."

Kayabunar wirbt um Verständnis

Kayabunar verriet im Zusammenhang mit der Trainerausbildung, die ihn "an meine eigenen Anfänge als Trainer erinnert" habe und für jeden Sportler "eine Herausforderung" sei, dass er vor versammelter Mannschaft für Verständnis geworben hat, was nicht immer sofort nachvollziehbare Trainerentscheidungen angeht: "Ich habe auch im Mannschaftskreis gesagt, dass man manche Entscheidungen eines Trainers vielleicht besser versteht, wenn man selbst einen Trainerschein absolviert hat."

Kayabunar dürfte damit Themen wie Rotation, die Belohnung formstarker Spieler mit Einsatzzeiten oder seine Prioritätensetzung auf Sechzigs Teamgeist meinen.

Ex-Löwe Mölders besitzt nun die A-Lizenz

Bereits einen Schritt weiter als die aktuellen Sechzger-Spieler als angehende Dompteure ist ein Ex-Löwe: Sascha Mölders. "Ich kann es immer noch kaum glauben und bin einfach unglaublich glücklich und stolz: A-Lizenz bestanden!", schrieb die einstige "Wampe von Giesing" vergangene Woche in den Sozialen Medien über "ein Jahr voller Herausforderungen, vieler Hürden und auch Steine, die mir in den Weg gelegt wurden."

Er scheint sie alle aus dem Weg geräumt zu haben, der einstige Aufstiegsheld der Blauen, der über mehrere Jahre zum Kult-Kicker avanciert ist, am Ende durch ein Zerwürfnis mit Ex-Coach Michael Köllner und Ex-Sportchef Günther Gorenzel einen unrühmlichen Abgang von Giesings Höhen hingelegt hatte.

Niederlechner, Eicher, Bell oder sogar Mölders: ob einer der Traineranwärter früher oder später wirklich mal an der Seitenlinie des Deutschen Meisters von 1966 im Grünwalder Stadion stehen wird? Es dürfte noch ein bisserl dauern, doch ausgeschlossen ist bei den Blauen bekanntlich gar nichts - also wahrscheinlich auch kein Coach Niederlechner oder Mölders.