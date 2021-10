Doppelpack gegen Freiburg II: Jetzt liefert Stefan Lex auch in der Liga

Stefan Lex trifft gegen den SC Freiburg II gleich doppelt, nach seinem Tor im Pokal gegen Schalke ist er nun auch in der Liga endlich erfolgreich. Für Trainer Michael Köllner kommt das nicht von ungefähr.

München - Sechzigs Pokal-Spezialist kann es also auch noch in der Liga: Das bewies Löwen-Angreifer Stefan Lex am Samstag eindrucksvoll. Beim 6:0 gegen den SC Freiburg II traf der 31-Jährige gleich doppelt (17., 51.), dazu legte er Sascha Mölders auch noch das zwischenzeitliche 2:0 auf.

Der Doppelpack gegen die Breisgauer, es waren Lex' erste Liga-Tore in dieser Saison – und das bereits am 14. Spieltag. Zuvor war er lediglich im Pokal erfolgreich: Im Toto-Pokal traf er jeweils einmal im Achtelfinale gegen Wacker Burghausen sowie im Viertelfinale gegen den TSV Buchbach. Unter der Woche folgte dann sein entscheidender Treffer in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den FC Schalke 04 (1:0).

Nun scheint der gebürtige Erdinger also auch in der Liga angekommen zu sein. "Lexi hat ein super Spiel gemacht. Zwei Tore, eine Vorlage – das ist super!", sagte Mölders nach dem Spiel gegen Freiburg II. "Wir brauchen genau das. Wir brauchen in der Offensive jeden Spieler, der Tore macht. Wir freuen uns für ihn."

Köllner über Lex: "Natürlich erste Sahne"

Für Löwen-Trainer Michael Köllner kommt die aufsteigende Form seines Spielers nicht von ungefähr. "Stefan belohnt sich aktuell. Er hat in den letzten Wochen schon seine ersten Schritte und am Dienstag ein fantastisches Spiel gemacht", konstatierte der Sechzig-Coach. "Wie er heute das 1:0 macht und das 2:0 auflegt ist natürlich erste Sahne."

Vier Minuten nach seinem zweiten Treffer, in der 62. Minute, durfte sich Lex bei seiner Auswechslung dann von den Löwen-Fans im Grünwalder Stadion feiern lassen. Wie Köllner nach dem Spiel erklärte, war der Wechsel rein präventiv. "Heute konnten wir ihn dann zum Glück rechtzeitig rausnehmen, bevor er sich womöglich noch verletzt hätte."

Und was sagt der Doppelpacker selbst zu seiner Leistung und seiner vorherigen Durststrecke von 13 Liga-Spielen ohne Tor? "Wenn man vor dem Tor zu viel nachdenkt, dann geht er in der Regel nicht rein. Im besten Fall denkt man vor dem Schuss nicht nach, dann macht man instinktiv das richtige. Das ist mir jetzt eine Zeit lang nicht gelungen. Aber mit jedem Tor bekommt man mehr Sicherheit, dann läuft es plötzlich wieder."

Laut Lex habe seine Leistung auch in den vergangenen Wochen schon zum Großteil gestimmt. "Ich finde, dass ich in den letzten Wochen insgesamt nicht immer schlecht gespielt habe, auch wenn ich kein Tor geschossen habe. Ich habe versucht, der Mannschaft auch so zu helfen." Nun hilft er seinen Löwen also auch (endlich) mit direkten Torbeteiligungen – Lex liefert wieder!