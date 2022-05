Die Türkgücü-Wilderer: Zwei Neuzugänge für den TSV 1860

Nach AZ-Informationen holt der TSV 1860 nach Tim Rieders Rückkehr auch Albion Vrenezi. Zudem gibt es Gespräche mit Alexander Sorge.

München - Nummer eins hat längst unterschrieben, Nummer zwei ist jetzt auch fix und selbst Nummer drei könnte noch nachkommen: Die Löwen avancieren aktuell ganz schön zu Türkgücü-Wilderern.

Mit Rückkehrer Tim Rieder (28) hat der TSV 1860 nach der Insolvenz der "türkischen Kraft" bereits seinen verlorenen Sohn eingefangen – wenngleich der Deal aufgrund der noch laufenden Saison weiter nicht offiziell bestätigt ist. Nun steht fest: Auch Albion Vrenezi kommt an die Grünwalder Straße.

Neulöwe Vrenezi spielte bereits in der Zweiten Liga

Der ebenfalls 28-jährige Kosovare und die Sechzger haben auch schon länger – beziehungsweise öfter – ein begieriges Auge aufeinander geworfen.

Bald Teamkollegen: Albion Vrenezi (r.) und Yannick Deichmann. © imago/Ulrich Wagner

Nun wird der torgefährliche Außenstürmer (bei Türkgücü zuletzt sechs Tore und fünf Assists in 30 Saisonspielen) nach AZ-Informationen tatsächlich ein Löwe.

Der Ex-Regensburger hat sein Können im Trikot des Jahn auch bereits in der Zweiten Liga bewiesen (je vier Tore und Assists in 27 Partien). Sowohl Trainer Michael Köllner als auch Sport-Boss Günther Gorenzel halten große Stücke auf den schnellen und dribbelstarken Offensivkünstler. Auch hier steht die offizielle Bestätigung jedoch noch aus.

Biankadi würde gerne beim TSV 1860 bleiben

Auch ein Grund dafür: Mit Merveille Biankadi hat 1860 auf dieser Position einen Konkurrenten in den eigenen Reihen, der gerne auf Giesings Höhen bleiben würde.

Ein Verbleib des 27-Jährigen ist aber unwahrscheinlich bis unmöglich: Schließlich steht der gebürtige Münchner noch bis Sommer 2023 bei Zweitligist SV Heidenheim unter Vertrag. Eine erneute Leihe ergibt somit keinen Sinn, ein Kauf dürfte an den stattlichen Ablöseforderungen der Heidenheimer scheitern.

Löwen-Abwehr: Wie richtet sich Sechzig künftig aus?

Damit zurück zu Türkgücüs Ex-Profis, denn da wäre wie angekündigt noch ein Dritter im Bunde. Köllner und Gorenzel haben auch ein Auge auf TG-Ex-Kapitän Alexander Sorge geworfen. Der 29-jährige Innenverteidiger wäre der dritte gestandene Ex-Profi des Rivalen und das Interesse der Löwen ist längst überliefert.

In den vergangenen Wochen hat sich aber nichts konkretisiert, was auch mit der Entwicklung der Vertragsverhandlungen bei Junglöwe Niklas Lang zu tun haben dürfte: Der 19-Jährige stand bereits vor dem Abschied, doch nun soll er doch ein Blauer bleiben.

Schweinfurt bestätigt Skenderovic-Wechsel nach München

Die Frage heißt für Köllner und Gorenzel – auf das junge Trio um Semi Belkahia (21), Lang (19) und Leandro Morgalla (17) setzen oder mit Sorge einen Routinier verpflichten, der einem der Talente den Weg verbaut? Alles eine Frage der Strategie und freilich auch des Budgets, das die Sechzger aktuell zu vergrößern versuchen, um Köllner eine Perspektive zu bieten.

Bei Torjäger Meris Skenderovic (24) gibt es ebenfalls News: Dessen Wechsel von Regionalligist FC Schweinfurt 05 zu Sechzig wurde nun dem "kicker" von Schweinfurts Geschäftsführer Markus Wolf bestätigt. Mit dem 21-jährigen Stoßstürmer Fynn Lakenmacher von Drittliga-Absteiger TSV Havelse soll noch ein weiterer Stürmer kommen.

Meris Skenderovic stürmt künftig für die Löwen. © imago/Beautiful Sports

Die Sechzger rüsten also schon in der Spielzeit, in der sie den Aufstieg zum dritten Mal in Serie verpasst haben, gewaltig zum nächsten Angriff auf. Auch dank der Insolvenz von Kontrahent Türkgücü, der mit Rieder und Vrenezi (mindestens) zwei Akteure nach deren unfreiwilligem Gang in die Arbeitslosigkeit an die Löwen abgibt.