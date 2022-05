1860-Präsident Robert Reisinger will, dass Köllner seinen Vertrag erfüllt: "Setze es sogar voraus"

In den vergangenen Wochen hat Michael Köllner ein klares Bekenntnis zum TSV 1860 vermieden. Präsident Robert Reisinger glaubt an einen Verbleib des Oberpfälzers und verweist auf dessen Vertrag bis 2023.

1860-Präsident Robert Reisinger glaubt an einen Verbleib von Trainer Michael Köllner.

München/Magdeburg - Bleibt er oder geht er? In den vergangenen Wochen wurde viel über die Zukunft von Michael Köllner diskutiert. Der 52-Jährige ist vertraglich noch bis 2023 an den TSV 1860 gebunden. Ob er nach dem erneut verpassten Aufstieg auch über den Sommer hinaus bei den Löwen bleibt, ließ er zuletzt aber offen. Seine Zukunft knüpft der Trainer an die Rahmenbedingungen, die ihm der Klub bieten kann.

Reisinger: Köllner "hat weiterhin Kontakt zur Mannschaft"

Die Verantwortlichen bei 1860 würden den bei Spielern wie Fans beliebten Oberpfälzer gerne halten. Präsident Robert Reisinger bezog nach der bitteren 0:4-Niederlage beim 1. FC Magdeburg am Samstag gegenüber dem " " Stellung zur Zukunft des Trainers.

Der Trainer fordert eine Perspektive – und die kriegt er. Reisinger über Köllners Zukunft

"Michael Köllner hat einen Vertrag und ich gehe davon aus, dass er ihn erfüllt. Ich hoffe es nicht nur, ich setze es sogar voraus, denn er ist der richtige Trainer für den richtigen Verein", antwortete der Oberlöwe auf die Frage, ob nach dem verpassten Aufstieg ein Abgang Köllners drohe.

Reisinger weiter: "Der Trainer fordert eine Perspektive – und die kriegt er. Abgesehen davon ist ja er dafür da, dass er die Mannschaft besser macht." Laut Einschätzung des Präsidenten habe Köllner "weiterhin Kontakt zur Mannschaft, und die Sportliche Leitung steht 1a."

Robert Reisinger spricht übers Löwen-Budget für die kommende Saison

Um dem Coach in der kommenden Saison eine schlagkräftige Mannschaft zur Verfügung stellen zu können, wäre auch und vor allem die Qualifikation für den DFB-Pokal mit seinen Mehreinnahmen von großer Bedeutung. Anfang der Woche hatte der Klub bereits bekanntgegeben, dass zur kommenden Saison die Ticketpreise erhöht werden. Die Mehreinnahmen fließen unter anderem in den Spieleretat.

"Laut Planungen werden wir finanziell ungefähr auf Dasselbe rauskommen wie diese Saison", sagte Reisinger zum Budget für die kommende Spielzeit.