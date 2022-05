Die Konkurrenz punktet: Jetzt wackelt für den TSV 1860 sogar Platz vier

Die Relegation und damit auch der mögliche Aufstieg in die 2. Bundesliga ist nach der 0:4-Niederlage des TSV 1860 in Magdeburg nicht mehr möglich. Auch die Teilnahme am DFB-Pokal in der kommenden Saison ist jetzt wieder gehörig in Gefahr.

07. Mai 2022 - 18:03 Uhr | AZ

Michael Köllner will mit seinen Löwen Platz vier halten. © IMAGO / Kirchner-Media