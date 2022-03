Derby zwischen FC Bayern und TSV 1860 für die Ukraine? "Gutes Zeichen"

Umsetzbar oder nicht: 1860-Coach Michael Köllner kann der Idee von Hasan Ismaik für ein Benefiz-Derby gegen den FC Bayern durchaus etwas abgewinnen. Entscheiden müssten das jedoch andere.

München – Ein Benefiz-Derby gegen den FC Bayern im Olympiastadion, um der Ukraine zu helfen? Für Trainer Michael Köllner ist der jüngste Vorschlag von Investor Hasan Ismaik "ein gutes Zeichen, Menschen in Not zu helfen, keine Frage."

1860-Coach Köllner mahnt zur Anteilnahme

Der Coach sei aber "der falsche Ansprechpartner" dafür, denn: "Das ist eine Entscheidung, die eine Vereinsführung trifft." Für Köllner gehe es "in erster Linie darum, Anteil zu nehmen an den Menschen in der Ukraine, die in einen Krieg reingezogen wurden." Deutschland sei "sehr, sehr geläutert vom Zweiten Weltkrieg, in dem wir viel Schaden angerichtet haben auf der ganzen Welt."

Für Ismaik wäre die Umsetzung seiner Idee "ein absolutes Highlight an diesem geschichtsträchtigen Ort." Hierfür sei aber natürlich auch die Bereitschaft des Erzrivalen von der Säbener Straße nötig. Der FC Bayern hat auf eine AZ-Anfrage zum Vorstoß von Hasan Ismaik bisher nicht reagiert.

