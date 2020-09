Der Nächste, bitte! Löwen verpflichten Richard Neudecker

Richard Neudecker kehrt zum TSV 1860 zurück! Am Donnerstag haben die Löwen ihren nächsten Transfer offiziell gemacht.

München - Jetzt geht es Schlag auf Schlag beim TSV 1860: Nach der Verpflichtung von Stephan Salger haben die Löwen am Donnerstag den Transfer von Richard Neudecker offiziell gemacht. "Als sich die sportlich Verantwortlichen von 1860 bei mir gemeldet haben, habe ich mich sehr gefreut. In die private, sowie sportliche Heimat zurückzukehren ist ein absolutes Privileg für mich", erklärt der gebürtige Altöttinger, der künftig mit der 31 für Sechzig auflaufen wird.

Der 23-Jährige kehrt damit an seine alte Wirkungsstätte zurück. Neudecker hatte bereits in der Jugend für die Sechzger gespielt, durchlief mehrere U-Mannschaften und landete 2015 schließlich bei den Profis. Ein Jahr später folgte der Wechsel zum FC St. Pauli, anschließend ging es für Neudecker zum niederländischen Erstligisten VVV Venlo.

Neudecker haben Gespräche mit Köllner überzeugt

"Wir sind in unseren Planungen stetig bestrebt die sportliche Weiterentwicklung mit einer hohen regionalen Identifikation zu verbinden. Daher freut es uns besonders mit Richy einen Spieler für unseren gemeinsamen Weg gewonnen zu haben, der im eigenen NLZ ausgebildet wurde und seine ersten Schritte in den Profifußball bei 1860 getätigt hat", sagt Löwen-Boss Günther Gorenzel über die Neuverpflichtung.

Neudecker freue sich "riesig auf die Herausforderung bei den Löwen und werde alles geben um der Mannschaft und den Verein zu unterstützen, erfolgreich Fußball zu spielen". Vor allem die Gespräche mit Sechzig-Coach Köllner haben den Mittelfeldspieler überzeugt: "Er hat mir einen Plan aufgezeigt, der meinen Idealen von Fußball gleicht und daher denke ich werden wir viel erreichen. "

Dem ersten Auftritt vor den eigenen Fans im Grünwalder Stadion fiebert der 23-Jährige bereits entgegen. "Was sie in der Regionalliga, beim Aufstieg oder in jedem Spiel in der dritten Liga abgerissen haben ist unglaublich", so Neudecker.