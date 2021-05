Dauerkarten des TSV 1860 für 2021/22: Westkurve ist bereits ausverkauft

Die Dauerkarten des TSV 1860 für die kommende Saison sind weiter heiß begehrt. Die Tickets für die Westkurve sind bereits vergriffen.

München - Auf die Fans des TSV 1860 ist einfach Verlass! Schon in der ersten Verkaufsphase haben die Anhänger bereits über 9.000 Dauerkarten für die kommende Saison gekauft.

Dabei entfielen laut Klub-Angaben knapp 75 Prozent auf die sogenannte "Herz"-Variante, bei der der Käufer auf seinen Rückerstattungsanspruch im Falle von Geisterspielen verzichtet.

Fans des TSV 1860 winkt womöglich die 2. Bundesliga

An Kaufanreizen mangelt es ohnehin nicht: Die Löwen begeistern in dieser Saison mit phasenweise spektakulärem Fußball – womöglich darf das Team von Trainer Michael Köllner in der kommenden Saison sogar in der 2. Bundesliga ran. Im Gegensatz zum Vorjahr ist die Aussicht auf Spiele vor Zuschauern dank des Impffortschritts deutlich positiver.

Aktuell läuft die zweite Verkaufsphase, in der alle Mitglieder bis zum 21. Mai, 19 Uhr, die Chance haben, sich Dauerkarten für die kommende Saison zu sichern. Am Dienstag vermeldete der TSV 1860 nun, dass sämtliche Tickets in der Westkurve bereits vergriffen sind. Derzeit gibt es noch Jahreskarten für die Stehhalle und im Sitzplatzbereich auf der Gegengeraden, die maximale Anzahl an Tickets ist auf zwei beschränkt.