"... dann ist der Pokal nur Makulatur": Köllners voller Fokus gilt der Liga

Keine Englischen Wochen und keine Ausreden mehr! Für die Löwen ist jetzt volle Konzentration auf die Liga angesagt. Denn steht am Ende der Aufstieg fest, fragt keiner mehr nach dem unnötigen Aus im Toto-Pokal.

München - Das erste Viertel der Saison ist vorbei. Zeit für eine erste Mini-Bilanz bei den Verantwortlichen der Löwen. Michael Köllner zeigte sich zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf. In der Liga läuft es. Sieben Siege aus zehn Spielen – macht derzeit Tabellenplatz eins. Die erste Runde im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund war ein zusätzliches Spiel ohne große Erwartungen und im besten Fall hat das Aus im bayerischen Toto-Pokal am Ende der Spielzeit keine weitreichenden Folgen.

1860-Trainer spart nicht mit Lob

"Wir haben richtig tolle Jungs in unserer Mannschaft – tolle Charaktere", sagte Köllner zuletzt. Der Trainer spart momentan nicht mit Lob, wenn er über sein Löwen-Rudel spricht. Auch das nervige Ausscheiden im Toto-Pokal gegen Illertissen trübt seine Laune nicht. Er betrieb mit seinem Trainer-Team zwar eine Fehleranalyse, doch er stellte gleichzeitig klar, dass die Dritte Liga und der mögliche Aufstieg für ihn oberste Priorität habe.

"Wenn wir in der Liga unseren Weg machen, dann ist der Pokal für uns einfach Makulatur", sagte Köllner nach dem 1:1 bei Dortmund II am vergangenen Wochenende. Es gilt jetzt mehr denn je, sich auf den Aufstieg zu fokussieren. Englische Wochen fallen ab jetzt also aus. Und damit auch die Ausreden. Auch wenn es im Toto-Pokal zwar nur über Bayerns Sportplätze geht, die Kraft kann sich Sechzig nun sparen.

Aufstieg qualifiziert zum Start im DFB-Pokal

Warum der Gewinn des Toto-Pokals vielleicht gar nicht so wichtig ist? Ein möglicher Aufstieg würde in der nächsten Saison automatisch einen Startplatz im DFB-Pokal garantieren. Ein Ziel, welches die Löwen um jeden Preis erreichen wollen. Damit am Ende niemand mehr über Illertissen spricht.