Borussia Dortmund gegen TSV 1860 ohne Neuzugang Salih Özcan

Neuzugang Salih Özcan wird beim Pokalspiel gegen den TSV 1860 am Freitag nicht mit dabei sein. Der Mittelfeldspieler hat Probleme am Fuß. Auch der an einem Hodentumor erkrankte Sebastien Haller wird fehlen.

27. Juli 2022 - 15:53 Uhr | AZ/SID