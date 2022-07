DFB-Pokal lukrativ wie nie: So viel Geld winkt dem TSV 1860 bei der Sensation gegen Dortmund

Ganz Giesing träumt vom Pokal-Wunder gegen Borussia Dortmund. Auch in finanzieller Hinsicht würde ein Sieg beim TSV 1860 für Freude sorgen: In diesem Jahr schüttet der DFB so viel Geld aus wie nie zuvor.

Frankfurt/Main - Marc-Nicolai Pfeifer wird den Pokal-Kracher gegen Borussia Dortmund am Freitagabend (20.45 Uhr/Sky, ZDF und im AZ-Liveticker) nicht nur aus sportlicher Sicht gebannt verfolgen. Schon in der Vorsaison durfte sich der Finanz-Boss des TSV 1860 dank des Achtelfinal-Einzugs über einen Geldregen in Millionenhöhe freuen. In dieser Saison wird die Teilnahme am DFB-Pokal sogar noch lukrativer!

DFB schüttet Pokal-Prämien in Rekordhöhe aus

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch in Frankfurt am Main mitteilte, wird in dieser Saison ein neuer Rekordbetrag aus den Vermarktungserlösen an die teilnehmenden Teams ausgezahlt werden. Demnach erhält jeder Erstrunden-Teilnehmer 209.247 Euro aus den TV-Einnahmen und Erlösen durch die sechs Exklusivpartnerschaften für die Saison 2022/2023. Das entspricht einer Steigerung um mehr als 30.000 Euro im Vergleich zur letzten Spielzeit vor der Corona-Pandemie.

Bei einem Einzug in die zweite Runde werden weitere 418.494 Euro ausgeschüttet. Sollte den Löwen die Pokal-Sensation gelingen, wären ihnen also Prämien in Höhe von rund 630.000 Euro sicher!

DFB-Pokal: Höhere Prämien dank eigenständiger Vermarktung

"Wir freuen uns sehr, dass wir in dieser Saison den Anteil für die Vereine deutlich steigern konnten. Die Tradition, alle Teilnehmer gleich zu entlohnen, zeigt vor allem in diesem Wettbewerb die Einheit des deutschen Fußballs und ist Ausdruck der Solidarität zwischen Amateuren und Profis. Für uns ist klar, der DFB-Pokal ist nicht nur sportlich attraktiv für alle Beteiligten", sagte DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.

Möglich wird die Anhebung der Gelder durch die eigenständige Vermarktung des Wettbewerbes durch die DFB GmbH & Co. KG, die mit nationalen und internationalen TV-Partnern sowie sechs Pokal-Partnern entsprechende Verträge abgeschlossen hat.