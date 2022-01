Bei 1860 als Mölders-Nachfolger gehandelt: Robin Ungerath und Semir Telalovic haben neue Vereine gefunden

Semir Telalovic und Robin Ungerath, zwei mögliche Nachfolger für Sascha Mölders beim TSV 1860, sind seit Donnerstag vom Markt und haben sich jeweils einem neuen Verein angeschlossen.

München - Seit über einem Monat ist Sascha Mölders nun schon beim TSV 1860 Geschichte. Mittlerweile ist der ehemalige Löwen-Kapitän als spielender Co-Trainer für die SG Sonnenhof Großaspach in der Regionalliga aktiv.

Legt Sechzig jetzt in der Winterpause nochmal auf dem Transfermarkt nach und holt Ersatz für den 36-Jährigen?

Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte um die Regionalliga-Stürmer Semir Telalovic (FV Illertissen) und Robin Ungerath (Wacker Burghausen). Zwei Stürmer, die wissen, wo das Tor steht: Telalovic erzielte in der bisherigen Regionalliga-Saison 14 Tore in 23 Spielen, dazu legte er vier Treffer auf. Ungerath kam auf 14 Tore sowie zwei Vorlagen in 22 Spielen.

Ungerath wechselt nach Österreich

Doch beide Spieler sind seit Donnerstag vom Markt! Der 23-jährige Ungerath wechselt mit sofortiger Wirkung zum SV Ried nach Österreich.

Gehört aktuell zu den Top-Scorern in der Regionalliga Bayern: Burghausens Robin Ungerath. © imago/Beautiful Sports

"Ich bin sehr froh, dass es mit dem Wechsel geklappt hat. Die Gespräche mit dem Verein waren sehr gut", wird der Stürmer auf der zitiert.

Telalovic wechselt in die U23 von Borussia Mönchengladbach

Und auch Telalovic hat einen neuen Verein gefunden. Der 22-jährige Mittelstürmer schließt sich Borussia Mönchengladbach an.

Semir Telalovic (r.) spielt aktuell noch bei Illertissen in der Regionalliga Bayern. © imago/Johannes Traub

"Semir Telalovic ist ein entwicklungsfähiger Spieler. Er hat in den vergangenen Jahren einen guten Weg genommen, den er jetzt bei uns fortsetzen wird", sagt Gladbachs Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, Roland Virkus, am Donnerstag. Telalovic ist zunächst für die U23 der Fohlen eingeplant.