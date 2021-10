Ex-Löwe in Top-Form: Glänzt Adriano Grimaldi auch gegen den TSV 1860?

Am Samstag gastiert der TSV 1860 beim 1. FC Saarbrücken um Ex-Löwe Adriano Grimaldi. Der Stürmer zeigte sich zuletzt in herausragender Form und war bereits an neun Treffern beteiligt - doch auch einen Teamkollegen des ehemaligen Sechzger-Angreifers sollten die Münchner im Blick behalten.

19. Oktober 2021 - 14:38 Uhr | AZ