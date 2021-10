Corona-Testreihe negativ: TSV 1860 kann Mannschaftstraining wieder aufnehmen

Nach dem positiven Corona-Test von Richard Neudecker ist die weitere Testreihe beim TSV 1860 negativ ausgefallen. Das Mannschaftstraining am Dienstag kann wie geplant stattfinden.

München - Aufatmen in Giesing! Wie der TSV 1860 am Montagvormittag mitteilte, war die am Sonntag durchgeführte Testreihe negativ. Somit können die Löwen am Dienstag wieder trainieren und die Vorbereitung auf das Spiel kommendes Wochenende in Saarbrücken (Samstag, 14 Uhr, Magenta Sport, BR und im AZ-Liveticker) aufnehmen.

Am Samstag gab der Verein in einer Pressemitteilung bekannt, dass sich Richard Neudecker trotz vollständigem Impfschutz mit dem Coronavirus infiziert hatte. Der Mittelfeldspieler begab sich daraufhin auf Anweisung des Gesundheitsamts umgehend in Quarantäne.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Neudecker wurde bereits am Freitag vom Team isoliert

"Richy ist bis auf leichte Erkältungssymptome quasi beschwerdefrei und wir hoffen, dass es auf Grund seines vollständigen Impfschutzes auch in den nächsten Tagen dabei bleibt", erklärte Sechzigs Geschäftsführer Günther Gorenzel.

Der 24-Jährige kränkelte bereits am Freitag und wurde vorsorglich vom Team isoliert. Wann Neudecker den Löwen wieder zur Verfügung steht, ist noch unklar. Es ist nach Kevin Goden bereits der zweite Corona-Fall bei den Giesingern.