AZ-Umfrage: Was halten Sie von der Diskussion um den Türkgücü-Boykott?

Um den finanziell arg gebeutelten Stadtrivalen Türkgücü nicht zu unterstützen, denken Teile der Fans des TSV 1860 darüber nach, das Derby am kommenden Mittwoch zu boykottieren. Was halten Sie davon?

München - Es ist eine Frage, die unter den Fans des TSV 1860 für Diskussionen sorgt: Soll man als Anhänger zum Stadtduell gegen Türkgücü ins Olympiastadion (Mittwoch, 19 Uhr/Magenta Sport und im AZ-Liveticker) gehen oder nicht?

Hintergrund ist die finanzielle Situation des Klubs von der Heinrich-Wieland-Straße. Ein mit 15.000 Zuschauern ausverkauftes Olympiastadion würde Türkgücü wichtige Einnahmen in die Kassen spülen, was viele Löwen-Fans aber nicht wollen. In den diversen Fanforen wird daher seit einigen Tagen über einen Boykott des Spiels diskutiert.

Andere halten dem entgegen, dass man als echter Fan seine Mannschaft stets bedingungslos unterstützt - und zwar unabhängig davon, ob man damit einem Rivalen indirekt unter die Arme greift oder nicht.

Die AZ will daher von ihren Lesern wissen, wie sie zu dem Thema stehen. Machen Sie mit bei unserer Umfrage!