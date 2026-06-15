Neue Entwicklungen in der Existenz-Krise beim TSV 1860: Hasan Ismaik ist am Montag höchstpersönlich nach München gereist.

Geht gegen die Kündigung des Kooperationsvertrages vor: Investor Hasan Ismaik.

Wie geht es weiter beim TSV 1860? Nach dem Zwangsabstieg liegt der Klub in Trümmern, unzählige existenzielle Fragen sind noch völlig offen.

Inmitten der größten Krise seit 2017 will sich Investor Hasan Ismaik selbst vor Ort ein Bild von der Situation machen. Nach AZ-Informationen reist der Jordanier, der den Entzug der Drittliga-Lizenz vor einigen Wochen mit der plötzlichen Kündigung eines Darlehens verursacht hat, am Montag höchstpersönlich nach München. Am Abend postete der Jordanier auf seinen Sozialen Kanälen ein Selfie von sich und seinem neuen Anwalt Peter Gauweiler.

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Hasan Ismaik muss viele Themen klären

Themen liegen genügend auf dem Tisch: Infolge des Zwangsabstiegs hat der e.V. den Kooperationsvertrag mit Ismaiks Firma HAM gekündigt, wodurch der KGaA die Geschäftsgrundlage entzogen wurde. Es droht eine Insolvenz und der komplette Wertverlust seiner Anteile. Gegen die Kündigung will Ismaik mit Star-Anwalt Gauweiler und weiteren Rechtsbeiständen gerichtlich vorgehen.

Vergangene Woche hat der Deutsche Fußball-Bund zudem sein Lizenzierungsverfahren für die kommende Drittliga-Saison abgeschlossen und dabei festgelegt, dass der TSV Havelse trotz sportlichen Abstiegs in der Liga bleibt, womit der Zwangsabstieg der Sechzger auf dem Papier vorerst besiegelt ist. Auch dies will Ismaik mit seinen Anwälten anfechten.