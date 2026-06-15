Training mit Rumpfteam wieder aufgenommen: TSV 1860 verpasst sich einen Maulkorb

Beim TSV 1860 München ist die Zukunft weiter offen. Die Löwen verpassten sich zum Trainingsauftakt einen Maulkorb. Ein Rumpfteam ist aber wieder auf den Trainingsplatz zurückgekehrt.

Trotz einer völlig unklaren Zukunftsperspektive ist der TSV 1860 in das Sommertraining gestartet. Vor rund 350 Fans liefen die Löwen an der Grünwalder Straße erstmals nach dem Zwangsabstieg in die Regionalliga auf. Unter den 24 Feldspielern und drei Torhütern waren vor allem Nachwuchsakteure.

Aus dem Profikader der Vorsaison blieben nur Samuel Althaus, Loris Husic, Emre Erdogan und Lasse Faßmann übrig. Spieler ohne gültigen Vertrag für die vierte Liga - wie etwa die Stars und früheren Bundesligaprofis Kevin Volland und Florian Niederlechner - fehlten.

Mathew Collins, Sohn von Rocklegende Phil Collins, trainiert bei 1860 mit

Ein Spieler mit berühmtem Namen aber war doch zu sehen: Mathew Collins (21 Jahre), der Sohn von Rocklegende und Halbbruder von Model und Schauspielerin Lily Collins ("Emily in Paris"), könnte zu 1860 wechseln. Zunächst absolviert er aber Probetrainings.

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Beim Betreten des Feldes hatten Fans ein Spalier für die Spieler gebildet und "Einmal Löwe, immer Löwe" sowie "Sechzig, Sechzig" skandiert. U21-Coach Alper Kayabunar und dessen Assistenten führten das Rumpfteam auf den Rasen. Wie es mit dem bisherigen Proficoach Markus Kauczisnki weitergeht, das ist offen. Kayabunar hatte das Team in der vergangenen Drittliga-Saison in zwei Spielen betreut.

1860 verpasste sich selbst und den Verantwortlichen einen Maulkorb

Wer auf aktuelle Aussagen, Einordnungen oder gar Updates zur schwierigen Lage an der Grünwalder Straße 114 hoffte, wurde enttäuscht; "Gespräche mit Spielern, Trainern und Verantwortlichen des TSV 1860 München sind heute leider nicht möglich", teilten die Löwen am Vormittag offiziell mit. Sechzig verpasste sich damit selbst und den Verantwortlichen einen Maulkorb.

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Es bleibt weiter völlig unklar, wie es mit den Sechzgern in der neuen Saison weitergeht. Weil Investor Hasan Ismaik im Juni ein Darlehen kündigte und deshalb die Löwen die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die 3. Liga nicht mehr erfüllten, ging es - wie schon 2017 - in die Regionalliga. Der bei vielen verhasste Geldgeber aus Jordanien will aber dagegen vorgehen, wie sein neuer Anwalt jüngst ankündigte.

Kein neuer Stand in Sachen Insolvenz

Der Spielbetriebsgesellschaft, an der Ismaik und der Stammverein beteiligt sind und unter der bislang sämtliche Profi-Aktivitäten gebündelt waren, droht die Insolvenz. Es wird vermutet, dass der Verein den unberechenbaren Geldgeber so loswerden will. Einen neuen Stand in dem juristischen Clinch gab es beim Trainingsstart nicht: Geschäftsführer Manfred Paula schaute sich die Einheit zwar auf dem Rasen an, gab aber keinen Kommentar zur aktuellen Lage ab.

Kader des TSV 1860 beim Trainingsauftakt